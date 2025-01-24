一粒「全白裝扮飄仙氣」再掀日網熱議！　3.5萬人讚翻朝聖

記者劉宛欣／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而走紅，身受粉絲喜愛。近日她與人氣女神峮峮、林襄、籃籃等一起入選了2025年第6屆世界棒球經典賽的應援陣容，這也是她首次入選國際賽。她日前在Instagram分享了近況照，甜美模樣就連日本網友也被圈粉。

▲一粒近日又掀起日本網友討論。（圖／翻攝自Instagram／hin50_mrmr）

近日，一粒在Instagram上分享了幾張近況照片，照片中的她身穿台鋼雄鷹的白色短T，搭配同色系的超短百褶裙，搭配她的白皙皮膚，整體造型既青春又充滿活力。這組照片一經發布，立刻吸引了超過3萬人按讚朝聖，並且再次引起了日本網友的注意。部分日本網友將這些照片分享到X上（舊稱Twitter），對她的外型表示讚賞，有人甚至直言「一粒還是那麼可愛」。

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▲一粒曬出全白裝扮的近況照。（圖／翻攝自Instagram／hin50_mrmr）

一粒自從加入啦啦隊後便迅速成為焦點，尤其在球場上大跳「葉保弟應援曲」的表現，讓她贏得了「新一代啦啦隊女神」的稱號，討論度居高不下。這位以仙氣十足的外型贏得大眾喜愛的女孩，也曾在12強賽事期間因為其清新脫俗的形象，成為了日本網友的熱議對象。當時有日本網友在看到她的美照後，忍不住驚呼「連啦啦隊也只能認輸了」，可以看出她在日本網友間受歡迎程度。