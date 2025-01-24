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趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思罹患解離、焦慮症、失語症，去年12月健康亮紅燈停工，本以為休養期遙遙無期，但日前宣布將於本周復工。近日接受《環球時報》專訪，首次公開與憂鬱症抗爭的過程，長期壓力最終導致她患上解離症，影響心理健康的同時也對神經系統造成了損傷。

▲趙露思明天將復工。（圖／翻攝自趙露思微博）

▲趙露思明天將復工。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思透露，早在幾年前便出現抑鬱症狀，但因擔心讓家人、朋友與粉絲失望，選擇忽略自身健康，甚至依賴助眠藥物來維持高強度的工作生活，由於害怕被認為不夠努力，她幾乎不讓自己休息，焦慮也成為生活的一部分，最後在外在因素的刺激下病情爆發，坦言曾一度感到絕望，形容那段時間是人生中的「至暗時刻」。

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經過1個多月的治療，趙露思的健康狀況已顯著改善，從最初的無法自理、身體感知遲鈍，到如今能夠正常生活，但醫生診斷仍須接受為期3至4個月的藥物治療，並透過調節激素水平來改善症狀，「除了用藥物控制身體症狀，你需要鍛鍊並參與社交活動。這樣就不會陷於疾病的負面情緒。漸漸地，就會找到解決方案，也會感到自己在一天天地變好。」

▲趙露思近況曝光。（圖／翻攝自趙露思微博）

▲趙露思罹患解離症。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思透過逛咖啡店、開甜品店、彈琴和繪畫來紓解壓力，她鼓勵抑鬱症患者不要自我孤立，而是以積極心態面對治療，多參與社交活動或公益事業，也呼籲社會停止對憂鬱症的污名化與娛樂化，「憂鬱症不是推卸責任的藉口，也不應被用來掩蓋難以理解的行為。」現在她有了重生的感覺，更有希望和勇氣去面對未來。

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