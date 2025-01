台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

記者潘慧中/綜合報導

艾力克斯口條清晰,擁有流利的外語能力,吸引許多主持工作找上門。近期適逢尾牙季,他接下不少相關活動,但直到近日才遇到「最大的一包紅包」,讓他直呼好誇張!

▲艾力克斯看到今年主持尾牙以來的最大紅包。(圖/翻攝自Instagram/taiwanhappyfamily)



根據艾力克斯PO出的照片推測,他主持了慧榮科技的尾牙,高層最後加碼的紅包,是他最近主持的所有尾牙之中金額最多的,「188萬!」而且一人獨得,「夠不夠誇張?!」

▲艾力克斯和木木一起主持慧榮科技的尾牙。(圖/翻攝自Instagram/taiwanhappyfamily)



除了有超大包的紅包,艾力克斯透露該場尾牙還請來理想混蛋、以及好久不見的任賢齊跟萬芳當來賓,再再炒熱現場氣氛!

▲▼艾力克斯分享來賓陣容。(圖/翻攝自Instagram/taiwanhappyfamily)



畫面中,可以看到艾力克斯身穿粉色襯衫和白褲,搭配酒紅色的西裝外套、亮紅色的領帶和皮帶有畫龍點睛的效果;主持搭檔木木則是穿著白色短洋裝,頭髮繫上紅緞帶十分俏皮。

艾力克斯IG全文:

跟木木主持誇張的尾牙,最後加碼一包紅包是我今年尾牙季看到最大的一包,188萬!夠不夠誇張?! 還有好久不見的任賢齊跟萬芳,超嗨的理想混蛋 !

year-end party with Mumu. How crazy was it? The last red envelope is the largest one I have seen this party season$1,880,000! One winner, NUTS!