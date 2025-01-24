台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

記者潘慧中／綜合報導

艾力克斯口條清晰，擁有流利的外語能力，吸引許多主持工作找上門。近期適逢尾牙季，他接下不少相關活動，但直到近日才遇到「最大的一包紅包」，讓他直呼好誇張！

▲艾力克斯看到今年主持尾牙以來的最大紅包。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



根據艾力克斯PO出的照片推測，他主持了慧榮科技的尾牙，高層最後加碼的紅包，是他最近主持的所有尾牙之中金額最多的，「188萬！」而且一人獨得，「夠不夠誇張？！」

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▲艾力克斯和木木一起主持慧榮科技的尾牙。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



除了有超大包的紅包，艾力克斯透露該場尾牙還請來理想混蛋、以及好久不見的任賢齊跟萬芳當來賓，再再炒熱現場氣氛！

▲▼艾力克斯分享來賓陣容。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



畫面中，可以看到艾力克斯身穿粉色襯衫和白褲，搭配酒紅色的西裝外套、亮紅色的領帶和皮帶有畫龍點睛的效果；主持搭檔木木則是穿著白色短洋裝，頭髮繫上紅緞帶十分俏皮。

艾力克斯IG全文：

跟木木主持誇張的尾牙，最後加碼一包紅包是我今年尾牙季看到最大的一包，188萬！夠不夠誇張?! 還有好久不見的任賢齊跟萬芳，超嗨的理想混蛋 !

year-end party with Mumu. How crazy was it? The last red envelope is the largest one I have seen this party season$1,880,000! One winner, NUTS!