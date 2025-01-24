Summer放閃蕭敬騰：我一直都很幸福！　台北演唱會進度曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蕭敬騰（老蕭）所屬的喜鵲娛樂於昨（23日）在大直萬豪酒店席開十桌舉辦公司尾牙，他和經紀人老婆Summer甜蜜手牽手到場，不過老蕭昨天被發現左手小拇指被套住，不免被關心發生什麼事，他透露是手指頭之前受傷，固定了3個月，結果發現因為長時間固定，小拇指竟然無法彎曲，目前還在使用彎曲指套矯正中。

▲蕭敬騰和Summer長跑多年依然超甜蜜。（圖／喜鵲娛樂提供）

Summer被問到會不會心疼他，笑說：「男子漢受了這種傷算什麼。」也表示其實一開始沒有發現他受傷：「只覺得為什麼他（手指頭）很軟。」現場媒體聽到「很軟」關鍵詞，立刻關心她婚後是否過得幸福？Summer大方放閃：「我一直都很幸福，看我的臉就知道了」

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老蕭之前曾說過，每晚都要聽老婆的打呼聲才睡得著，Summer也說：「老蕭如果先睡，我就睡不著，很奇怪，我平常是個很好睡的人，但如果有一天他特別累先睡著了，我就睡不著了。」即使今年愛情長跑第17年，字句中仍都是甜蜜感。

▲蕭敬騰每年公司尾牙幾乎都會邀李炳輝來演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

老蕭年後則將會繼續投入「野生」巡迴演唱會工作，3月29日在澳門全新升級的「威尼斯人綜藝館」舉行，門票將於今天中午12點開賣，只限網上及電話訂票，購票網址：https://reurl.cc/EgeLr1。被問到今年是否會有台北場安排？Summer鬆口確實有在申請小巨蛋場地，時間預計在今年下半年，坦言原本去年12月就要在台北開唱，但後來因想讓演出內容優化，決定先取消，打趣說：「沒想到取消後，現在要排竟然這麼難排。」被問到是否有考慮大巨蛋？Summer則笑說，大的小的都會排排看。