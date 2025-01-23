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最高甜古裝陸劇要播了！　任嘉倫演完變一哥…CP譚松韻也爆紅

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇台43頻道將於24日晚間11點推出由任嘉倫、譚松韻主演的《錦衣之下》，這部戲被稱為古裝神劇，也讓任嘉倫躍升為古裝一哥，人氣高漲的他在劇中飾演面冷心善的錦衣衛大人，與譚松韻逗趣的甜蜜互動成為看頭之一。

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）
在《錦衣之下》中，任嘉倫飾演高冷的錦衣衛「陸繹」，與譚松韻飾演的六扇門捕快「袁今夏」從互看不順眼，到被迫共同辦案，經歷許多生死關頭，愛情悄然在他們之間發生，到最後愛得不分彼此，粉紅泡泡頻發。劇中有許多甜蜜橋段，也讓粉絲稱「這是高糖的古裝偶像劇」、「不能錯過的古裝神劇」，甚至還為「繹夏CP」取諧音梗例如「六元一斤蝦」、「難繹夏咽」等。

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

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▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

任嘉倫說，他在劇中與譚松韻的愛情就是「日久生情」，但他評論劇中角色「陸繹」如果在現代應該活不下去，因為面色鐵青、不好親近，應該沒人要理他。他也透露，劇中要不是袁今夏一直跟他說話、逗他，這樣的人可能很難活下去。

譚松韻笑說劇中的陸繹有著一張「閻王臉」，不愛笑，還模仿他鐵面地說「你覺得呢」、「還要我再說一遍嗎」。幸好現實生活中的任嘉倫個性相反，面對即將到來的新年，他說自己都是用紅包來拜年。《錦衣之下》將在1月24日晚間11點起，週一至週五10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

譚松韻與任嘉倫在劇中聯手辦案，像是古裝版的柯南，譚松韻說，這是她第一次演古裝推理劇，因為自己很喜歡看推理小說，為了這部戲還特別再複習以前看過的推理劇，學習該怎麼演出。

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《錦衣之下》由任嘉倫與譚松韻主演。（圖／緯來戲劇台提供）

雖然任嘉倫在劇中是撲克臉，但也有例外的時候，劇情設計他因中毒頓時變成八歲小孩的智力，依偎在譚松韻身邊叫「姐姐」，還要爬上姐姐的床與她共枕；也讓譚松韻說，劇中的「陸八歲」是最可愛的時候。因任嘉倫在劇中配合角色變化而改變眼神，被粉絲稱任嘉倫演技太強，竟然能用眼神開車。

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錦衣之下, 任嘉倫, 譚松韻

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