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過年發錢了「多少讚就包多少給媽」！《瘋神》香蕉：再多都有心理準備

記者潘慧中／綜合報導

香蕉（王俊傑）因《瘋神無雙》打開知名度，近年則憑藉主持《寶島神很大》事業再上層樓。面臨農曆新年將近，他22日在社群網站發文宣布：「朋友們多少讚，就包多少給母親！」

▲▼《瘋神》香蕉。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

▲香蕉宣布這篇貼文有多少讚就包多少給媽媽。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

之所以想發起這個活動，是因為香蕉特別感念母親的生養與教誨，「青春都給我們」，謝謝媽媽放手讓他專注於打拼事業之外，每天還會提醒他多喝水、別著涼。

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▲▼《瘋神》香蕉。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

▲香蕉感念媽媽的生養恩情。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

回憶起兒時對母親嘮叨的不耐煩，香蕉坦言長大後反而樂於多聽，「讓我做好自己，放大自信四處做喜歡的事…媽媽我愛妳，一輩子的大貴人大恩人。」

▲▼《瘋神》香蕉。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

▲香蕉因《瘋神無雙》打開知名度。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

以最真誠的方式表達對母親的感激之情，香蕉透露這篇貼文的按讚數將計算到除夕夜，「再多讚我都有心理準備」，若屆時破百萬讚，「就申請全兒貸（全讓兒子貸款）定期定額繳清！」

香蕉臉書全文：

2025年到來！這篇先來幫媽媽加碼
朋友們多少讚，就包多少給母親
每年能力許可下，都要多拼這條
謝謝媽媽生養教陪，青春都給我們
謝謝媽媽放我打拼，一年一年更穩
謝謝媽媽每天叮嚀，天天說喝水挺胸別著涼
謝謝媽媽保持健康，我每天最掛念妳了
讓我做好自己，放大自信四處做喜歡的事
雖然常常忙碌，但想到就想示愛
把我生的人高馬大，好俊好傑
樂觀活潑愛反省，見人就給好心情
媽媽我愛妳，一輩子的大貴人大恩人
小時候討厭嘮叨，但長大後喜歡多聽
這裡集氣我媽看不到
集氣完再給她看
計算到除夕夜，若破百萬個讚～
就申請全兒貸（全讓兒子貸款）
定期定額繳清。

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