徐懷鈺憶拍戲出意外頸椎受傷！　完全不能動：真的恐怖至極

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺農曆年前夕推出全新洗腦主打〈炒雞喜歡你〉，歌名特別以「超級」一詞的網路諧音用語「炒雞」當成哽，MV中的主角宛如電影劇情般因為出車禍昏迷28年後奇蹟甦醒，意外與徐懷鈺當年拍戲頸椎受傷躺了半年後又重新振作復出的過程相似。

▲ 徐懷鈺在〈炒雞喜歡你〉MV中飾演昏迷28年又奇蹟甦醒的角色 。（圖／滾石提供）

她透露：「在MV拍攝的過程中，讓我不禁想到當初受傷開刀住院時，一覺醒來頸椎完全不能動、整個崩潰至極的恐怖情景，甚至連抓頭、抓癢都很無法自理，還自問自答不知道下一步能做什麼？真的很難熬！後來也因為都在獨處不敢跟大家說話，變得很社恐！」讓但也希望能藉著這支MV勉勵大家能在面對未知挑戰時不要害怕，努力克服心魔恐懼勇敢跨出那一步。

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提及自己全身上下最喜歡的特點，徐懷鈺竟自曝：「應該是『不要臉』吧！」她坦承小時候展現出自信的原因其實只是膽子大被逼出來，「現在則是已經覺得年紀大了，也就算了，不如放飛自己，好好做自己！」她更以此與大家共勉：「新的一年就是要超級喜歡自己，無懼他人眼光、勇敢做自己，才能有勇氣去迎接各種挑戰及實踐夢想，成為最閃亮的一顆星！」

▲▼ 徐懷鈺逆齡演啦啦隊。（圖／滾石提供）

徐懷鈺這次也為MV重返母校重溫校園生活，不僅逆齡扮成高中生，更變身校園啦啦隊女王大跳「炒雞舞」引領復古Y2K風潮，以經典電影〈我要回高三〉及〈辣妹過招〉為致敬對象，融合兩者特點讓徐懷鈺在MV變身為校園啦啦隊女王，描寫因病沉睡多年卻突然醒來重返高中生活勇敢面對挑戰、並最終成為眾人模範的勵志劇情。

她表示：「雖然沒真正當過啦啦隊，但當年擔任『排字員』也很需要團隊精神，也算是有當過半個啦啦隊員！」她更以母校學弟學妹的啦啦隊舞社為榮，「聽說她們有六年連續得到比賽冠軍，我建議今年她們可以穿上我MV這件啦啦隊服當戰袍，一定能再拿冠軍啦！哈哈！」