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過年「回娘家吃年夜飯」！周遭驚：為什麼尪願意 KIMIKO疑惑了

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年與大學教授王家玄結婚後，不時會和粉絲分享家庭生活。她近日便在社群網站透露，沒想到隨口提到過年要在娘家吃年夜飯，周遭的人卻十分驚訝，讓她相當疑惑，「這真的很稀奇嗎？」

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

▲KIMIKO今年過年會和老公一起回娘家吃年夜飯。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

KIMIKO透露最近和供應商聊天時，對方突然詢問過年是否要回婆家，她一聽自然而然地回答：「沒有啊，今年輪到回我家吃年夜飯。」沒想到，對方滿臉驚訝直呼：「怎麼這麼好命！！為什麼師丈願意去老婆娘家吃年夜飯？」

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▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

▲KIMIKO和老公感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

這番反應讓KIMIKO內心相當疑惑，也很好奇這件事是否很稀奇，「其實，結婚後我們家一直都是輪流過年，一年回婆家、下一年回娘家。過年不就是一家人開心團聚的日子嗎？不管在哪裡吃年夜飯，重點是和愛的人在一起。」

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

▲KIMIKO認為不管在哪裡吃年夜飯，重點是和愛的人在一起。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

對此，KIMIKO抱持著感恩的心，「覺得自己真的很有福氣」，婆婆不但很疼她，還親自寄了新竹貢丸和米粉給她的父母，讓她感受到滿滿的愛。

KIMIKO Threads全文：

過年回娘家吃年夜飯真的很稀罕嗎？
今天和一個供應商聊天，對方突然問我：「老師，你們過年要回婆家嗎？」
我很自然地回答：「沒有啊，今年輪到回我家吃年夜飯」
結果，對方滿臉驚訝：「怎麼這麼好命！！
為什麼師丈願意去老婆娘家吃年夜飯？」
當下我心裡一陣疑惑： 這真的很稀奇嗎？
其實，結婚後我們家一直都是輪流過年，一年回婆家、下一年回娘家。
過年不就是一家人開心團聚的日子嗎？不管在哪裡吃年夜飯，重點是和愛的人在一起
但我也忍不住好奇
這樣輪流吃年夜飯的習慣真的很少見嗎？

覺得自己真的很有福氣，婆婆很疼我
還寄了好吃的新竹貢丸和米粉給爸爸媽媽

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