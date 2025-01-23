重現頂級招待所！劇組花一個月搭「台版N號房」還有性愛主題包廂

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派金獎卡司，是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》為重現劇中頂級招待所，耗時一個多月搭建出大型場景，從華麗鏡面大廳到性愛主題式包廂，完整呈現出酒池肉林感的「台版N號房」。而為蒐證變裝潛入的林予晞和薛仕凌，紛紛驚艷於場景逼真程度「一走進去馬上入戲！」

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▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

同名小說影視化、被稱為「預言神劇」的懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，從官宣正式預告與播出日期後便引起熱議，除了挑戰台劇反映現實社會的尺度上限，劇中更涉及娛樂圈性醜聞、政商勾結與土地開發等當代寫實議題。

該劇今（23）日發布五分鐘片花，提前曝光劇中的重要場景，慾望橫流的私人招待所，除了是王渝萱飾演的菜鳥女記者墜樓身亡的命案現場，也是林予晞與薛仕凌變裝潛入偷拍證據的事件亂源。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

為完整重現政商名流的極樂趴，劇組美術團隊耗時一個多月，在中影製片廠搭建出一整間的頂級招待所場景，包含華麗的鏡子牆面大廳、迷宮般曲折的暗黑走廊、多間性愛主題包廂，力求呈現出金錢和權力所堆砌出的酒池肉林感，完全就是「台版N號房」。

薛仕凌對招待所場景印象深刻，直呼「超驚豔！一走進場景就很有感覺，能馬上入戲！」而為了臥底混入招待所的林予晞，不但妝容火辣豔麗，更是小露酥胸、貼身桃色洋裝清涼上陣，還有被客人捏屁股調戲的橋段，全新體驗讓林予晞笑說「特地設計這樣的情節，希望可以讓觀眾感受角色進退兩難的困境，拍攝時必須來回重演非常多次，無論是摸人還是被摸都非常不容易，希望能角逐最佳動作設計獎！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）



作為台灣第一部以娛樂記者為職人視角出發的作品，《死了一個娛樂女記者之後》從開發故事、出版小說到影視化完成劇本和製作都下足苦心，由鏡文學總經理、《八尺門的辯護人》監製董成瑜與資深娛樂記者段子薇負責開發故事，影集製作人兼編劇統籌陳昱俐邀請小說作者柯映安加入編劇團隊，並找來曾任香港週刊調查組記者、後來台成為娛樂組副總的黎慕慈擔任故事顧問，爬梳過去20多年台灣的娛樂圈媒體生態，作為本劇的寫實時代基礎。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

此外，製作團隊也深度訪問多位社會線記者和相關人士，深入了解娛樂圈不爲人知的賣淫交易生態鏈、服務對象與地點、專用暗語等。另外劇情涉及的政商勾結土地案，製作團隊訪問資深調查組記者，同時請益金融、法務界人士，深入剖析白領金融犯罪中的政商利益糾葛，進而設定出代表政治、商業、娛樂媒體業的角色人物背景、權力位階等的完整犯罪結構互利模式。

製作人陳昱俐表示「感謝給這部戲機會和予以幫助的所有人，我們這一路戰戰兢兢，從來沒有放棄說這個故事的初衷。台灣影視文化需要長期孵育、集結眾人的努力，才有機會站上國際舞台，走得更長更遠。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）



《死了一個娛樂女記者之後》故事敘述菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）攜手追查獨家新聞。當他們越挖掘真相，才發現命案背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中。

台灣首部以娛樂記者為題的懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，2月8日起週更兩集，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起每週日晚間九點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。