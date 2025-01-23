鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）承認未婚生女後坦言，尚未瘦到自己滿意的體重是她最近的煩惱，「還有一些多餘的重量在身上。」然而，當眼尖粉絲認出她在士林的前港公園拍照時，都紛紛直誇她的狀態還是很好！

▲鬼鬼在士林的前港公園拍照。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



照片中，可以看到鬼鬼穿著一套印有大蝴蝶結圖案的深色睡衣，「只是想穿睡衣出門的女子」，搭配一頂粉色毛絨帽，並將頭髮編成兩條辮子，增加了整體造型的童趣感。

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▲鬼鬼的狀態還是很好。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



可能是為了襯托俏皮氛圍，鬼鬼出門拍攝的地點選擇在色彩鮮豔的兒童遊樂設施，繽紛的溜滑梯、由黃色與紅色結構組成的攀爬網，都與造型形成了趣味性的搭配，「浮誇系睡衣OOTD給幾分？」

▲▼鬼鬼坦言仍未瘦到自己滿意的體重。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



事實上，鬼鬼證實生下女兒後，外界討論聲浪不斷，經紀人事後僅回應：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」