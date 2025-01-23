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控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李麗珍擁有清純外型，演出《開心鬼》系列電影打開知名度，為尋求突破，在27歲時三級片《蜜桃成熟時》爆紅，被封為「三級片女神」，卻在2004年遭控介入已婚髮型師馬桂燦的婚姻，爆料此事的元配李靜婷還出書揭3人行床事，而事隔將近20年，馬桂燦於2020年胃癌病逝，而爆料元配更早在2010年12月中風離世，享年44歲。

▲▼李麗珍否認3人行不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲李麗珍拍《蜜桃成熟時》爆紅，卻被閨蜜指控3人行不倫情事，形象受創。（圖／翻攝自微博）

李麗珍被八卦雜誌《忽然1周》與馬桂燦夫妻的不倫情事，轟動全香港，緋聞至今將近20年仍常在網路瘋傳，甚至部分網路文章謠傳她為此自殺未遂，但自殺未遂的傳聞當時並非因為不倫戀。根據《忽然1周》的總編輯韋sir、《壹本便利》的總編輯Jeff在YouTube節目談及此事，透露報導幕後，是馬桂燦元配李靜婷主動接觸媒體，兜售閨蜜李麗珍2003年曾想自殺，並留下6封遺書，原因是與林青峰交往受到情傷，後來遺書被報導曝光。

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▲▼李麗珍否認3人行不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲《忽然1周》總編輯韋Sir（左）透露，髮型師元配妻子李靜婷，向媒體兜售李麗珍遺書，3人行畸戀進而曝光。（圖／翻攝自微博）

元配李靜婷除了爆料李麗珍留遺書，還有自己的手寫日記曝光，內容是3人行的床事細節。據《忽然1周》的總編輯韋sir表示，她與馬桂燦離婚，加上吸食毒品，經濟環境不太好，在爆料轟動香港後，她一度開記者會哭著道歉，聲稱指控李麗珍的內容是自己編的，但後來因生計壓力，再用手稿找人出書《珍人真事》，還選李麗珍來台灣擔任金馬獎頒獎人的時候，飛到台灣送書，引發一陣騷動。面對一連串爆料，李麗珍始終保持否認的態度。

《忽然1周》總編輯韋Sir與《壹本便利》總編輯Jeff於2021年拍片，談及李麗珍的八卦，認為這段3人行情事，最後三人都成輸家。爆料元配李靜婷在2010年12月腦中風離世，享年44歲。馬桂燦受到爆料影響，事業受創申請破產，2018年罹患胃癌，抗病2年病逝。李麗珍演藝事業與形象也重創。

雖然李麗珍的演藝事業大受影響，但沒有就此消失螢光幕。儘管她多次因情事淡出，仍持續在影壇奮鬥，繼1999年《千言萬語》奪金馬影后，2021年憑《濁水漂流》入圍金馬、亞洲電影大獎、香港電影金像獎的最佳女配角提名，螢幕前的表現多年來仍深獲肯定。

▲▼李麗珍否認3人行不倫戀。（圖／翻攝自微博）

▲李麗珍始終否認外界爆料指控，至今仍持續表演工作。（圖／翻攝自微博）

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