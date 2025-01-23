李珠珢IG更新美照吸李雅英留言　台灣網友嗨喊：守護妳的笑容

記者黃翊婷／綜合報導

三振舞女神、韓國職棒起亞虎啦啦隊前隊員李珠珢（이주은），22日宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，同日晚間她在IG分享自拍美照，還用中文標註自己的名字。台灣網友們紛紛湧入李珠珢的IG留言，歡迎她來台灣，「讓台灣來守護妳的笑容」、「好期待珠珢來」、「原本從來不看棒球的，我要帶我太太跟3個月的小孩準備去看棒球了」。

▲李珠珢在IG分享自拍照。（圖／翻攝自Instagram／0724.32，下同。）

李珠珢外型甜美，被網友稱讚「美得像AI」，加上一部三振舞影片爆紅，不僅在南韓擁有高人氣，也深受台灣網友喜愛。李珠珢22日宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，消息傳開後，立刻引發球迷熱議。

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▼▲李珠珢外貌出眾，在台灣和南韓都擁有超高人氣。

李珠珢22日晚間在IG發文，分享一張自拍美照，還用中文標註自己的名字。台灣網友們紛紛留言表示，「歡迎珠珢來台灣，要開開心心的哦」、「讓台灣來守護妳的笑容」、「好期待珠珢來」、「原本從來不看棒球的，我要帶我太太跟3個月的小孩準備去看棒球了」、「第一次去棒球場就要獻給珠珢了」。

而有「國民表妹」之稱的南韓啦啦隊隊員李雅英，已在2024年成為富邦Fubon Angels的一員，目前正在與球團接洽續約，她也在李珠珢的文章底下留言表達歡喜。網友們也十分期待，希望未來有機會看到2位女神合體應援。

▼李雅英有「全民表妹」之稱。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）