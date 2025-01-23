ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李珠珢IG更新美照吸李雅英留言　台灣網友嗨喊：守護妳的笑容

記者黃翊婷／綜合報導

三振舞女神、韓國職棒起亞虎啦啦隊前隊員李珠珢（이주은），22日宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，同日晚間她在IG分享自拍美照，還用中文標註自己的名字。台灣網友們紛紛湧入李珠珢的IG留言，歡迎她來台灣，「讓台灣來守護妳的笑容」、「好期待珠珢來」、「原本從來不看棒球的，我要帶我太太跟3個月的小孩準備去看棒球了」。

李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

▲李珠珢在IG分享自拍照。（圖／翻攝自Instagram／0724.32，下同。）

李珠珢外型甜美，被網友稱讚「美得像AI」，加上一部三振舞影片爆紅，不僅在南韓擁有高人氣，也深受台灣網友喜愛。李珠珢22日宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，消息傳開後，立刻引發球迷熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

▼▲李珠珢外貌出眾，在台灣和南韓都擁有超高人氣。

李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

李珠珢22日晚間在IG發文，分享一張自拍美照，還用中文標註自己的名字。台灣網友們紛紛留言表示，「歡迎珠珢來台灣，要開開心心的哦」、「讓台灣來守護妳的笑容」、「好期待珠珢來」、「原本從來不看棒球的，我要帶我太太跟3個月的小孩準備去看棒球了」、「第一次去棒球場就要獻給珠珢了」。

而有「國民表妹」之稱的南韓啦啦隊隊員李雅英，已在2024年成為富邦Fubon Angels的一員，目前正在與球團接洽續約，她也在李珠珢的文章底下留言表達歡喜。網友們也十分期待，希望未來有機會看到2位女神合體應援。

▼李雅英有「全民表妹」之稱。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英有著「全民表妹」的封號。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

推薦閱讀

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」

唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」

54歲蘇慧倫近照曝光！　「連咬紙杯都超美」卻慘凍傷

54歲蘇慧倫近照曝光！　「連咬紙杯都超美」卻慘凍傷

李雅英暖心祝福李珠珢！　遭傳續約富邦「兩大女神有望合體」

李雅英暖心祝福李珠珢！　遭傳續約富邦「兩大女神有望合體」

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」

54歲蘇慧倫近照曝光！　「連咬紙杯都超美」卻慘凍傷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李珠珢, 李雅英, 台灣職棒, 富邦悍將

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨
  2. 宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐
  3. 佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看
  4. 吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！
  5. 54歲蘇慧倫近照曝光！　「連咬紙杯都超美」卻慘凍傷
  6. 趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧
  7. 小A辣被嗆「隆乳騙說去變性」　遇酸民求驗身正面回擊
  8. 五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」
  9. 唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」
  10. 篠崎泫出國狂掉東西！　被廣播整路超尷尬：記性差到不行

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366