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女神巫苡萱被譏「跳不動」　特訓成果出爐背後藏洋蔥

記者葉文正／台北報導


民視八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠和巫苡萱，前往屏東新營運的「新園海洋航運園區」化身一日客輪船員，感受航運工作的挑戰與趣味，楊繡惠介紹這座漁港是全台最新且最美的港口。

▲巫苡萱對於被說跳不動相當在意。（圖∕民視提供）

▲巫苡萱對於被說跳不動相當在意。（圖∕民視提供）

為了讓大家更了解這座美麗的園區，阿翔請巫苡萱爬上長長的樓梯請園區特派員—培萱，當巫苡萱還在因為爬上爬下喘呼呼時，阿翔又再次讓巫以萱爬上樓梯請出另一位客輪職人—陳相綸。接著阿翔續說道航運任務不是一人完成，又想讓巫苡萱上樓請出船員們，巫苡萱因為爬了多趟而大發怒火。

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▲巫苡萱對於被說跳不動相當在意。（圖∕民視提供）

▲巫苡萱大跳16蹲。（圖∕民視提供）

阿翔只好拿出對講機讓船員們下樓，巫苡萱無奈為何不一開始拿出來。阿翔表示，是為了「平反」近期媒體報導巫苡萱「跳不動」的消息。一聽是為了幫她平反，巫苡萱當場不喘了，馬上大展活力，重現經典舞蹈「十六蹲」，讓現場大家為充滿活力的巫苡萱大力喝采。

▲巫苡萱對於被說跳不動相當在意。（圖∕民視提供）

▲巫苡萱認為自己體力還行。（圖∕民視提供）

眾人前往社區照顧關懷據點來關心老人家以及宣傳船務。這裡的奶奶們活力十足還跳起流行舞「阿帕次」，只是當阿翔訪問時，一位熱情的阿媽將阿帕次講成「阿次帕」，可愛的口誤也為現場帶來滿滿的歡樂！

到了渡船口體驗貨物運送，聽到「搬貨」後，籃籃、巫苡萱和楊繡惠紛紛「倒下」裝病不想搬，阿翔靈機一動，推出了一台貨物推車讓他們通通上車，原來是想把他們通通推入海裡！

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巫苡萱, 籃籃

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