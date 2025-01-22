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謝金燕34年前車禍留1後遺症！　認了「尾椎重創」仍未康復

記者田暐瑋／綜合報導

謝金燕過去低調生子，未料最近因主持人利菁受訪時脫口其生父的名字，讓此事再度成為話題焦點，但她事後堅強回應：「他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受。」事件逐漸平息後，謝金燕在社群平台分享日常健身影片，展示緊實的川字腹肌，卻是在床上進行，引發網友好奇詢問，而她輕描淡寫坦言是「車禍導致」，淡定1句話令人心疼不已。

外送用▲▼謝金燕罕見缺席跨年！她曝當晚行蹤：說出來你羨慕死。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕近日捲入風波。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕近日PO出居家健身影片，分享鍛鍊川字腹肌的秘訣，然而，她選擇半躺在跳跳床上進行訓練，引發網友討論，甚至有人質疑這樣的運動可能傷害腰部健康。對此，她回應：「是車禍後遺症，姐尾椎受傷坐不了硬的。」輕描淡寫的態度卻讓不少網友感到心疼。事實上，謝金燕1991年遭遇嚴重車禍，不只身體多部位骨折、腦震盪、臉部也割傷，內出血以及腿部灼傷，當時醫生一度認為她可能需要終生依賴輪椅，所幸最終奇蹟般地康復。

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▲▼謝金燕親筆信。（圖／翻攝謝金燕IG）

▲謝金燕曾發生嚴重車禍。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

對於日前無辜捲入生子風波，謝金燕透過親筆信回應，表示自己在24歲生了一個可愛的寶寶，「我不需要逢人解釋，我的遭遇、經歷和決定。他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受！我從不鼓勵大家成為未婚媽媽，畢竟這絕對不是一條好走的路，其中的辛苦和難關沒這麼簡單，異樣的眼光、負面的標籤，如果你和我一樣，請一定要保護好孩子跟自己，未來！我也會依然樂觀堅強。如果你也和我一樣，我要跟你說，辛苦了，我不害怕，清唱送給我們。」並寫：「單親媽媽加油！」

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