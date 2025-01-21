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艾怡良選秀節目遭批唱同調　回家偷哭拿針戳自己

記者葉文正／台北報導


三立全新校園歌唱闖關類音樂節目《大學聲YOUNG VOICE》今天舉行記者會，艾怡良過去曾是第四屆《超級偶像》冠軍，但她也透露，當時自己歌路陷入瓶頸，結果被評審跟酸民批評後，台上沒怎樣，回家後就偷哭，相當難過。

▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

▲艾怡良坦承當年回家偷哭。（圖／三立提供）

艾怡良回想當年參賽情況，「比賽很長有半年之久，初選到決賽都很高壓，中間環節有大改造，我還燙了爆炸頭，燙得很有趣，但是很難搔癢，幾天沒洗頭也不會被發現，應該是人生最不怕舞台的時候，滿腔熱血，很珍惜那段時間，把舞台當成享受。」

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▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

▲木木再次成為選秀節目主持人。（圖／三立提供）

艾怡良也說，當時一天練習很久，全心全意在比賽上，破釜沉舟，但被罵有回家哭，「唯獨珊妮老師很鼓勵我，我才把節目撐完，因當時有無力感，我唱同樣調子東西唱太久，都是英文藍調，抒情歌比較少，也很在意網友評論，放大負評，最近改掉了，以前會去看負評然後拿針刺自己。」

▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

▲《大學聲YOUNG VOICE》是全新節目。（圖／三立提供）

木木再度擔任主持人，她說當然很開心，也很榮幸跟厲害前輩一起參與節目，他們專注在歌唱外，觀眾緣也很重要，也要關注他們心情，要花時間去認識他們，也有在女僕咖啡廳工作的，唱歌很有爆發力。

評審Sandra也說，去年有擔任金音跟金曲的評審，但是聽音樂的感受上，能做的就是以審美的角度，有沒有傳達情感跟精神，爸媽從小放芳姊的歌，艾怡良抒情歌我每聽必哭，歌手要有自己特色，很多年輕人只聽嘻哈，其實要有更多涉獵。

由踢帕娛樂製作，三立電視首播的全新校園歌唱闖關類音樂節目《大學聲YOUNG VOICE》，進入大學校園發掘好學歷、高顏質的好聲音，尋找歌壇下一位巨星，最終前三位最強選手將可以獲得發行單曲，並拍攝MV、與唱片公司簽約等獎品。


該節目由新生代最受期待的新星木木（林葦妮）主持，艾怡良、Sandra則擔任固定導師，每集也會有不同的客座導師加入，今（20日）舉辦開錄記者會，節目中擔任客座導師的張清芳也特別蒞臨現場，陳子鴻、阿沁也到場支持，其中五位參賽選手小歐、阮懷謙、品怡、怡宜、馥儀，也搶先曝光，現場演唱展現歌唱參賽實力。

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