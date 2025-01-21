籃籃主持尾牙「當場32撞」！搭檔：搖滾區瘋了 台下員工反應曝光

記者潘慧中／綜合報導

籃籃（籃靖玟）近年雖然跨足綜藝圈，新球季開始後，她仍會以全新身分亮相與球迷互動，「即使其他工作繁忙也不想放棄對於棒球的喜愛」，日前主持尾牙時，還在現場表演32撞，瞬間炒熱氣氛！

▲籃籃現場表演32撞。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



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畫面中，可以看到籃籃身穿紅色短禮服，相當映襯她的白皙肌膚，平口設計襯托出漂亮的肩頸線條，搭配同色系高跟鞋，露出穠纖合度的雙腿線條。

▲▼籃籃最近和艾力克斯一起主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



當天的主持搭檔艾力克斯事後在社群網站上傳了影片，「尾牙搖滾區瘋了，棒球主題找棒球啦啦隊隊長籃籃就對了」，只見籃籃賣力地表演32撞，火力全開地舞動身體，展現敬業的一面。

▲▼籃籃跳得十分賣力。（圖／翻攝自Instagram／taiwanhappyfamily）



根據樂天桃猿球團日前公布的應援啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」最新名單，籃籃將以全新身份亮相與球迷互動，成為球團首度嘗試的新型態互動亮點，她同時也表示：「一直以來對棒球充滿熱情，即使其他工作繁忙也不想放棄對於棒球的喜愛。」