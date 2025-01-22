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21組2025日星演唱會／見面會整理　米津玄師、YOASOBI登小巨蛋

文／妞新聞

2025年日星演會唱活動懶人包，妞編輯通通幫你整理好！今年由Ado所監製的五人女團Phantom Siita打頭陣，包含人氣音樂組合YOASOBI、天才歌王米津玄師、神顏男團JO1、平成歌姬中島美嘉、新生代蒙面歌姬Ado，都將接力來台開唱，就連廣末涼子、倖田來未也都重磅宣布將參加音樂祭的演出。此外，中毒性歌姬愛繆更將暌違7年登台舉辦演唱會，身為日樂迷可絕對不能錯過！

【一月】

2025日星演唱會／見面會

1.Phantom Siita

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▲Phantom Siita 首次世界巡迴演唱會。（圖／寬宏藝術）

Phantom Siita 首次世界巡迴演唱會-台北站

演出日期：2025年01月16日（四） 20：00
演出地點：Legacy Taipei

【二月】

2.YOASOBI

▲YOASOBI將於2／8、2／9接連兩天來台舉辦巡迴演唱會。（圖／好玩國際文化）

YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實cho-genjitsu”

演出日期：2025年02月08日（六）19：00、2025年02月09日（日）19：00
演出地點：台北小巨蛋

3.和ぬか（Wanuka）

WANUKA 「Sweet Beginning」LIVE IN TAIPEI 2025

演出日期：2025年02月09日（日）16：30
演出地點：Breeze MEGA Studio

4.JO1

▲JO1。（圖／Live Nation）

JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025《WHEREVER WE ARE》

演出日期：2025年02月15日（六）18：00
演出地點：台北流行音樂中心

5.倉木麻衣

2025倉木麻衣25周年LIVE PROJECT "Be alright!" ASIA TOUR IN TAIPEI

演出日期：2025年02月15日（六）19：00、2025年02月16日（日）18：00
演出地點：Zepp New Taipei

6.BALLISTIK BOYZ

BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI

演出日期：2025年02月22日（六）17：00
演出地點：三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

7.駒木根葵汰

KITA KOMAGINE 葵友 FAN MEETING in TAIPEI

演出日期：2025年02月22日（六）18：00
演出地點：Zepp New Taipei

8.內田真禮

UCHIDA MAAYA LIVE in TAIPEI-大家好！-

演出日期：2025年02月23日（日）18：00
演出地點：Legacy Taipei

【三月】

9.中島美嘉

▲中島美嘉亞洲巡迴演唱會2025。（圖／阿爾發星光學院）

中島美嘉 MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025

演出日期：2025年03月01日（六）18：00、2025年03月02日（日）16：00
演出地點：國立體育大學綜合體育館

10.ASKA 飛鳥涼

ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA !? in TAIPEI
演出日期：2025年03月01日（六）19：30
演出地點：台北國際會議中心 TICC

11.ユイカ Yuika

日本創作女聲『ユイカ』LIVE IN TAIPEI

演出日期：2025年3月9日（日）20：00
演出地點：Legacy Taipei

12.米津玄師

▲米津玄師巡迴演唱會台北場。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）

KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK

演出日期：2025年03月15日（六）17：00、2025年03月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋

13.May’n

May’n Acoustic Tour 2025「Hang jam vol.5」in Taipei

演出日期：2025年03月16日（日）午場15：00／晚場19：00
演出地點：Legacy Taipei

14.廣末涼子

▲廣末涼子將降臨大港開唱。（圖／出日音樂）

2025 大港開唱 Megaport Festival

演出日期：2025年03月29（六）～03月30（日）
演出地點：高雄駁二藝術特區

15.Creepy Nuts

▲日本嘻哈二人組Creepy Nuts。（圖／出日音樂）

2025 大港開唱 Megaport Festival

演出日期：2025年03月29（六）～03月30（日）
演出地點：高雄駁二藝術特區

16.倖田來未

▲倖田來未將在高雄櫻花季演出。（圖／7-ELEVEN）

2025高雄櫻花季SAKURA FESTIVAL

演出日期：2025年03月28日（五）～03月30日（日）
演出地點：高雄夢時代正對面廣場

【四月】

17.永瀨廉

「和富家少爺的戀愛太難了」永瀨廉SPECIAL FAN MEETING

演出日期：2025年4月4日（五）午場15：00／晚場20：00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

18.愛繆

AIMYON TOUR 2025“Dolphin Apartment” in TAIPEI

演出日期：2025年04月12日（六）、2025年04月13日（日）
演出地點：待公布

【五月】

19.DIR EN GREY

DIR EN GREY「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR?」

演出日期：2025年05月10日（六）19：00
演出地點：Zepp New Taipei

20.Ado

▲Ado將在5月來台開唱。（圖／寬宏藝術）

Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”

演出日期：2025年05月11日（日）18：00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

【六月】

21.BUDDiiS

BUDDiiS Tour 2025 - JOURNiiYⅡ -

演出日期：2025年06月01日（日）
演出地點：Zepp New Taipei

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Niusnews妞新聞, 日本, 演唱會, 日星, 米津玄師, YOASOBI

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