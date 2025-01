21組2025日星演唱會／見面會整理　米津玄師、YOASOBI登小巨蛋

文/妞新聞

2025年日星演會唱活動懶人包,妞編輯通通幫你整理好!今年由Ado所監製的五人女團Phantom Siita打頭陣,包含人氣音樂組合YOASOBI、天才歌王米津玄師、神顏男團JO1、平成歌姬中島美嘉、新生代蒙面歌姬Ado,都將接力來台開唱,就連廣末涼子、倖田來未也都重磅宣布將參加音樂祭的演出。此外,中毒性歌姬愛繆更將暌違7年登台舉辦演唱會,身為日樂迷可絕對不能錯過!

【一月】



2025日星演唱會/見面會

1.Phantom Siita

▲Phantom Siita 首次世界巡迴演唱會。(圖/寬宏藝術)

Phantom Siita 首次世界巡迴演唱會-台北站

演出日期:2025年01月16日(四) 20:00

演出地點:Legacy Taipei

【二月】



2.YOASOBI

▲YOASOBI將於2/8、2/9接連兩天來台舉辦巡迴演唱會。(圖/好玩國際文化)

YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實cho-genjitsu”

演出日期:2025年02月08日(六)19:00、2025年02月09日(日)19:00

演出地點:台北小巨蛋

3.和ぬか(Wanuka)

WANUKA 「Sweet Beginning」LIVE IN TAIPEI 2025

演出日期:2025年02月09日(日)16:30

演出地點:Breeze MEGA Studio

4.JO1

▲JO1。(圖/Live Nation)

JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025《WHEREVER WE ARE》

演出日期:2025年02月15日(六)18:00

演出地點:台北流行音樂中心

5.倉木麻衣

2025倉木麻衣25周年LIVE PROJECT "Be alright!" ASIA TOUR IN TAIPEI

演出日期:2025年02月15日(六)19:00、2025年02月16日(日)18:00

演出地點:Zepp New Taipei

6.BALLISTIK BOYZ

BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI

演出日期:2025年02月22日(六)17:00

演出地點:三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

7.駒木根葵汰

KITA KOMAGINE 葵友 FAN MEETING in TAIPEI

演出日期:2025年02月22日(六)18:00

演出地點:Zepp New Taipei

8.內田真禮

UCHIDA MAAYA LIVE in TAIPEI-大家好!-

演出日期:2025年02月23日(日)18:00

演出地點:Legacy Taipei

【三月】



9.中島美嘉

▲中島美嘉亞洲巡迴演唱會2025。(圖/阿爾發星光學院)

中島美嘉 MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025

演出日期:2025年03月01日(六)18:00、2025年03月02日(日)16:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館

10.ASKA 飛鳥涼

ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA !? in TAIPEI

演出日期:2025年03月01日(六)19:30

演出地點:台北國際會議中心 TICC

11.ユイカ Yuika

日本創作女聲『ユイカ』LIVE IN TAIPEI

演出日期:2025年3月9日(日)20:00

演出地點:Legacy Taipei

12.米津玄師

▲米津玄師巡迴演唱會台北場。(圖/大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME)

KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK

演出日期:2025年03月15日(六)17:00、2025年03月16日(日)17:00

演出地點:台北小巨蛋

13.May’n

May’n Acoustic Tour 2025「Hang jam vol.5」in Taipei

演出日期:2025年03月16日(日)午場15:00/晚場19:00

演出地點:Legacy Taipei

14.廣末涼子

▲廣末涼子將降臨大港開唱。(圖/出日音樂)

2025 大港開唱 Megaport Festival

演出日期:2025年03月29(六)~03月30(日)

演出地點:高雄駁二藝術特區

15.Creepy Nuts

▲日本嘻哈二人組Creepy Nuts。(圖/出日音樂)

2025 大港開唱 Megaport Festival

演出日期:2025年03月29(六)~03月30(日)

演出地點:高雄駁二藝術特區

16.倖田來未

▲倖田來未將在高雄櫻花季演出。(圖/7-ELEVEN)

2025高雄櫻花季SAKURA FESTIVAL

演出日期:2025年03月28日(五)~03月30日(日)

演出地點:高雄夢時代正對面廣場

【四月】



17.永瀨廉

「和富家少爺的戀愛太難了」永瀨廉SPECIAL FAN MEETING

演出日期:2025年4月4日(五)午場15:00/晚場20:00

演出地點:Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

18.愛繆



AIMYON TOUR 2025“Dolphin Apartment” in TAIPEI

演出日期:2025年04月12日(六)、2025年04月13日(日)

演出地點:待公布

【五月】

19.DIR EN GREY

DIR EN GREY「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR?」

演出日期:2025年05月10日(六)19:00

演出地點:Zepp New Taipei

20.Ado

▲Ado將在5月來台開唱。(圖/寬宏藝術)

Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”

演出日期:2025年05月11日(日)18:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

【六月】



21.BUDDiiS

BUDDiiS Tour 2025 - JOURNiiYⅡ -

演出日期:2025年06月01日(日)

演出地點:Zepp New Taipei

