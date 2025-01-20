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潘若迪數學考2分遭父斥責「槍斃你」！　揭童年遺憾：覺得父親不愛我

記者孟育民／台北報導

窮養能磨練孩子的抗壓性？還是富養才能拓展孩子的視野？公視《少年願望事務所》邀請潘若迪分享自幼被將軍父親嚴厲教養的故事，他成長在一個嚴謹的軍人家庭，父親是一位將軍，回憶起數學考試僅得2分時，父親怒不可遏地說：「不槍斃你，我對不起國家。」這段話深深烙印在潘若迪的記憶中。他表示：「我的父親總是以極端的方式提醒我，男孩子一定要獨立，所有的成功都得靠自己爭取。」

▲▼潘若迪。（圖／公視提供）

▲潘若迪談窮養富養難題。（圖／公視提供）

潘若迪分享由於父親認為他「書念得不好，不配吃一整隻雞腿」，水果也只分得「半顆蘋果」。這種物質上的匱乏讓年幼的潘若迪曾偷偷吃同學的便當，以滿足內心的缺失。他坦言：「那時候真的覺得父親不愛我，因為他從不給我完整的東西。」這種匱乏感也延續到他成年後，賺到人生第一桶金時，他立刻買了一箱蘋果和十幾隻雞腿，並坦率承認：「這是對童年缺憾的報復性消費。」

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▲潘若迪是有氧天王。（圖／艾迪昇提供）

▲潘若迪幼時經歷，讓他賺到錢彌補遺憾。（圖／資料照／艾迪昇提供）

如今成為父親的潘若迪，則選擇用截然不同的方式教育女兒。他主張「女兒富養，但不能縱容」，認為孩子應該在物質富足的同時，學會珍惜與自主能力。例如，當女兒弄壞鉛筆盒時，他選擇修補而非直接購買新的，以教導她珍惜資源。他說：「我告訴女兒，爸爸會疼妳，但不會寵妳，妳需要靠自己的努力去換取應得的東西。」

潘若迪進一步強調，除了物質支持外，心理上的陪伴與價值觀引導更為重要。他認為父母在「生、養、教、陪」四個層面上都應盡責，尤其是「陪」與「心理支持」是物質條件無法替代的。他表示：「如果孩子沒有感受到來自家庭的支持，將來可能會迷失於物質追求。」

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