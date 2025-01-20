休傑克曼《大娛樂家》參考人物是他！　英國巨星「親錄影片」加油

記者黃庠棻／台北報導

超豪華音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的人生故事改編，由曾以《大娛樂家》驚艷影壇的鬼才導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導。導演大讚羅比本身就是個傳奇，不僅在業界具有指標性影響力，更爆料當初拍攝《大娛樂家》時，如果沒有羅比，就沒有「金鋼狼」休傑克曼的精彩演出。

▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



《更好的人》17日正式在台上映，好口碑持續延燒，影迷大讚電影視覺效果震撼，紛紛表示「這部電影應該在電影院看，而不是在家裡！」、「這是個傑作，也是我今年最喜歡的電影，羅比，幹得好！」更有人說自己本來不是羅比粉絲「出戲院時完全被圈粉，這部電影真他X太棒了！」

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▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



視覺特效出身的導演麥可格雷西和台灣電影也頗有淵源，曾擔任過2002年賣座國片《雙瞳》的數位合成師，首度執導電影就是大獲好評的《大娛樂家》，也擔任過艾爾頓強傳記歌舞片《火箭人》的監製。他認為影迷對於《更好的人》能有如此好評，全因羅比選擇以真誠、坦率的方式講述自己的故事「這部片各方面都展現了誠實的層次，這在大多數音樂傳記電影中不常見，這讓電影更加清新，也更容易引起觀眾共鳴。」

▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



羅比前天也將片中一鏡到底的《Rock DJ》歌舞片段放到個人YouTube頻道，片中他和其他「接招合唱團」成員從唱片公司的辦公室衝出來到街上，在倫敦知名的「攝政街」上演充滿活力的精彩歌舞，最後更有500人群舞的超狂場面，場面調度、歌舞編排配上動感音樂讓影迷大讚「當這場戲出現時，我興奮到想在椅子上跳舞！」還有還沒看過電影的觀眾驚為天人，直呼「這看起來太棒了！想馬上就去戲院看！」

▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



正如同影片帶來的渲染力，還有羅比身為巨星的魅力，導演麥可格雷西也透露如果沒有羅比，就沒有《大娛樂家》的休傑克曼，坦言「在製作《大娛樂家》的過程中，休一直提到羅比，他可以選擇任何世界級的表演者作為參考，但他總是提到羅比威廉斯」，格雷西表示「所以當我需要說服休接受片中音樂時，我讓羅比錄了一段影片，告訴休音樂非常棒。正是這段影片讓休決定接受，最終形成那部電影中的音樂，才有他精彩的演出。」

▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



羅比15歲就出道，電影《更好的人》也探討了年輕偶像如何面對成名困境的議題，而宣傳電影期間，年僅31歲的英國天團一世代（One Direction）前成員連恩（Liam Payne）墜樓過世，雖然出於對逝者及其親友的尊重，羅比並未直接評論此事，但被問及音樂產業是否需要為年輕偶像提供更多保護時，他語重心長地回答「我認為情況已經在往好的方向發展。過去我們對於心理健康問題的討論、思考和表達還處於『黑暗時代』，但現在我們已經不再如此了。」

▲《更好的人》上映後，受到許多觀眾好評。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司）



身為「男團前輩」，羅比也表示，希望自己可以成為積極改變的一部分「這種改變會是什麼，我現在還不知道，但它需要有創意的人聚在一起，想出解決之道。」他說曾被問過「你認為應該做出什麼改變？」但他沒有確定答案「但我可以肯定地說『事情已經改變了。』曾經被掩蓋的事情，如今不再隱藏。這是巨大的進步。」也許這也是羅比為什麼如此坦然的面對過往自我，在電影《更好的人》中毫無保留的一大原因。《更好的人》全台熱映中。