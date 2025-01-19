ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星道重沙由美在2003年加入早安少女組，並於2014年畢業。她在2023年公開確診強迫症（OCD，強迫性精神官能症簡稱強迫症）的消息，同時減少演藝活動，沒想到時隔1年，她於19日震撼宣佈將於夏日演唱會後引退演藝圈，坦言自己身體狀況已經無法再負荷。

▲▼道重沙由美宣佈引退！1年前確診強迫症認：到了極限。（圖／翻攝自Instagram／sayumimichishige0713）

▲道重沙由美是早安少女組的第八代隊長。（圖／翻攝自Instagram／sayumimichishige0713）

道重沙由美在聲明中提到，數年來，她每次從舞台上下來、一個人獨處時，就會感到不安和恐懼，而且這些負面情緒無法從腦海中消失，讓她每天都處於很不穩定的狀態，直到1年前確診強迫症，才開始限制活動，只做能完成的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，道重沙由美坦言，隨著時間流逝，她開始連原本能做到的事情都無法完成，「在這樣的情況下，繼續活動對我來說變得困難，感覺到了自己的極限，所以我與公司多次討論，最終做出了這個決定。」而她也選擇在加入早安少女組的紀念日宣佈引退消息。

▲▼道重沙由美宣佈引退！1年前確診強迫症認：到了極限。（圖／翻攝自Instagram／sayumimichishige0713）

▲道重沙由美於2023年被診斷出強迫症。（圖／翻攝自Instagram／sayumimichishige0713）

道重沙由美表示，自己入行至今已有22年，一直都對於粉絲充滿感謝，「無法再與大家見面這點，讓我感到不捨；讓大家感到寂寞，這一點對於曾經經歷過暫停活動的我來說，是最明白不過的。然而，我還是做出了這個選擇，對不起。」她強調接下來的夏日演唱會將會全力以赴，「做好現在能做的一切，並將感謝之情傳遞給大家。此外，雖然這或許有些任性，但我希望能與最愛的粉絲一起開心地笑，度過歡樂的時光。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

楊千霈徹夜長談前夫「打勾伴侶清單」：不浪費時間！　見一面就給信用卡號

楊千霈徹夜長談前夫「打勾伴侶清單」：不浪費時間！　見一面就給信用卡號

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

祖雄一家三口拍寫真！佳娜「深V開到肚臍」炸出渾圓雙球　性感辣照曝光

祖雄一家三口拍寫真！佳娜「深V開到肚臍」炸出渾圓雙球　性感辣照曝光

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光

吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

楊千霈徹夜長談前夫「打勾伴侶清單」：不浪費時間！　見一面就給信用卡號

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

祖雄一家三口拍寫真！佳娜「深V開到肚臍」炸出渾圓雙球　性感辣照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

道重沙由美, 早安少女組

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」
  2. 侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」
  3. 吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光
  4. 周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓
  5. 正妹YTR徐海莉「公開寶寶性別」　戳破氣球全場嗨翻尖叫
  6. 蔡阿嘎出賣二伯童年追星照！　「主持人外貌超凍齡」網：都不會老
  7. Energy花蓮連兩天免費唱！　玉里限定「豐年祭16蹲」全場嗨翻了
  8. 歐陽妮妮初見兒子「最熟悉的陌生人」　聽到哭聲秒淚崩：你是誰？
  9. 許聖梅爆料「電視台年前裁員」　悲曝辛酸內幕：特別難過
  10. 賈永婕謝酸民點名她「神隊友」　周玉蔻火大開嗆：低端幽默！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366