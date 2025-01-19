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祖雄一家三口拍寫真！佳娜「深V開到肚臍」炸出渾圓雙球　性感辣照曝光

記者孟育民／台北報導

馬來西亞籍男星祖雄2023年與烏克蘭籍佳娜結婚，異國婚姻的兩人育有一女「內內」，這個月滿一週歲，兩人帶著混血愛女進攝影棚拍攝慶生寫真，佳娜產後迅速回復火辣身材，穿上璀璨金色玫瑰花串短禮服，胸前深v辣開直到肚臍，豪乳畢現，好身材一覽無遺。

▲▼祖雄佳娜攜女拍慶生全家福寫真。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

▲祖雄佳娜攜愛女拍慶生全家福寫真。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

日前祖雄帶著妻女到J2 Plus攝影，進棚拍寫真紀念，此次全家福寫真，走為寶寶慶生的主題，只見女生內內穿著雪白婚紗小禮服，猶如芭比娃娃，祖雄說，女兒眉形弧度大，做表情時常常一副驚訝臉，天真模樣超萌！老婆佳娜不吝嗇大方展現火辣身材，金色禮服炸出豪乳，修長美腿，整體造型惹火性感。

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▲▼祖雄佳娜攜女拍慶生全家福寫真。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

▲佳娜好身材藏不住。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

一談到妻子女兒，祖雄有妻女萬事足，充滿感恩的表示：去年的這個時候，佳娜辛苦的從產房生下這個可愛的寶寶，從她的第一聲哭聲開始，他們就一直在努力學習當好的父母，他很謝謝內內給他們機會一起陪伴她成長，讓三口之家變得很溫馨、很多愛。

▲▼祖雄佳娜攜女拍慶生全家福寫真。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

▲祖雄在陪伴小孩的過程中成長。（圖／J2 Plus 婚紗攝影提供）

祖雄當爸後個性變得更加溫柔了，他說「每次聽到內內開口叫爸爸媽媽，我們的內心都融化了，內內是一個很黏人很喜歡抱抱，同時也很溫柔的女孩，每天晚上都要抱著我們睡覺，感恩我們的家有這樣的天使，爸爸媽媽永遠愛你，祝你生日快樂」。
 

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