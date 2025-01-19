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楊千霈「嬌喊屈中恆好哥哥」片段被挖　小S看不下去：我已氣瘋

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈2016年宣布嫁給當時才交往19天的老公洪家傑，兩人去年傳出婚變，不過當時女方否認傳言，不料今（19）日卻發布聲明坦言已於去年離婚，消息曝光後，引發關注。然而，楊千霈昔日上節目《康熙來了》稱好友屈中恆是好哥哥，意外惹火主持人小S直呼「已經氣瘋」的曖昧片段，如今也被挖出，再度掀起討論。

▲▼楊千霈、屈中恆（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲楊千霈稱屈中恆是好哥哥。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

節目中，主持人蔡康永問藝人楊千霈與屈中恆在北京巧遇的過程，同時揭露屈中恆老婆Vicky當時的不爽情緒。為此，屈中恆坦言老婆當時發現他與楊千霈在北京的合照而生氣，他進一步解釋，Vicky的不滿不只是與楊千霈合照，還因為當時她在台灣發燒生病，感到身體不舒服。因此當Vicky得知老公在北京與楊千霈見面時，進而產生被忽略的感受，認為對方應該回台灣照顧她，而不是在北京與楊千霈吃喝玩樂。

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主持小S聽完屈中恆的故事分享後問楊千霈，是否有可能減少與屈中恆的來往以避免被Vicky誤會。對此，楊千霈表達對屈中恆深厚情誼的肯定，她解釋自己身為獨生女，非常珍惜與屈中恆這樣的「好哥哥」之間的關係，並感謝對方一直以來的支持和陪伴，不料話一說完，兩位主持人立刻露出聽不下去的動作及表情，似乎不太認同楊千霈的想法。

▲▼楊千霈、屈中恆（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲屈中恆曾送楊千霈手錶當生日禮物。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

此外，屈中恆還透露他曾在楊千霈生日時送給她一支手錶，但因為沒有告知Vicky此事。他坦言，原本認為送禮只是朋友間的普通互動，未料此事後來被妻子得知後惹得對方不爽，為此，小S表示對手錶做為禮物的選擇表達擔憂，因為她認為，送手錶可能會被誤解成深厚的情感意義，同時也坦言，如果老公送其他女人手錶，她會感到非常不悅，「送手錶代表你對這個人愛意非常濃。如果我老公送別的女人手錶，我真的會氣得直跳腳，因為手錶的意義很重。」

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楊千霈, 小S, 屈中恆, 蔡康永, 離婚, Vicky

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