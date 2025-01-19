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張小燕低調出手助孟耿如！　親揭內幕「暖心懇求1事」

記者孟育民／台北報導

藝人黃子佼從前年6月爆發「#Metoo風波」，事後又涉入持有35人共2259個兒少性影像檔案，引發外界關注。連帶影響老婆孟耿如，不只演藝事業停擺，創立的香氛品牌Théière也在今年宣佈暫停營運，而由孟耿如媽媽、及姊姊創立的甜品品牌「婉婉」店面也在去年收攤。近日張小燕也被發現出手相助，買了「婉婉」甜品禮盒送給親友，對此本人也回應了。

▲▼ 張小燕低調相助孟耿如。（圖／翻攝自張小燕、孟耿如臉書）

▲張小燕低調相助孟耿如。（圖／翻攝自張小燕、孟耿如臉書）

「婉婉」由孟媽媽、姊姊負責經營，孟耿如除了經常在社群宣傳，之前也會抽空到門市幫忙，看得出對品牌投入許多心力，未料去年4月，品牌突然透過Instagram公告「要說再見了」，證實隔天為門市最後營運日「經歷了四月的一波動盪，小品牌終究還是支撐不住，讓我們開心的道別吧～」。

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鍾欣凌日前發文貼出收到的禮品照片，其中就有張小燕送的「婉婉」禮盒，鍾欣凌感謝地說：「謝謝小燕姐。」張小燕對此回應：「是耿媽媽幫我，因為我的朋友愛吃她的桂圓紅棗米糕，特別辛勞幫我做的，她已經不做了！」她也再次呼籲：「放過他們一家吧，別在為了流量，寫一些有的沒的！」

▲▼ 張小燕低調相助孟耿如。（圖／翻攝自張小燕、孟耿如臉書）

▲鍾欣凌感謝 張小燕。（圖／翻攝自鍾欣凌IG）

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黃子佼, 孟耿如, 黃子佼, 鍾欣凌, 婉婉

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