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《全民大悶鍋》結束17年！邰智源、洪都拉斯罕同框「迎接1巧合」

記者陳芊秀／綜合報導

男星洪都拉斯近日在社群網站曬出與老友邰智源的合照，勾起一波回憶殺！他表示兩人已是36年的戰友，自《全民大悶鍋》結束後，已經十多年沒見面，兩人隨後在不同領域各自打出一片天，如今難得碰面，合照吸引一票好友粉絲關注。

▲▼《全民大悶鍋》結束17年！邰智源、洪都拉斯罕同框。（圖／翻攝自臉書）

▲邰智源、洪都拉斯罕見同框。（圖／翻攝自臉書）

洪都拉斯感性回憶兩人36年的革命情感。他親切地稱邰智源為「邰老爺」，並透露對方也以「洪老爺」回應，兩人今年巧合地迎來本命年。感慨說：「我們都經歷過人生最黃金的歲月，但好懷念。」他透露從《全民大悶鍋》結束後，兩人已有十幾年未見，如今再相聚，言談中充滿溫暖與互相鼓勵。

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邰智源在自媒體領域的表現傑出，還獲得「國民阿公」的美譽，洪都拉斯則專注於戲劇領域，彼此在各自的領域中安好發展。

洪都拉斯感慨：「回憶又太多，說不完的故事」，但也強調兩人依然懷抱當初的熱情，持續接受新資訊並勇敢向前。他也特別祝福邰智源：「這最難能可貴的革命情感，繼續蔓延！祝福我生命中的好友，在這新的一年裡面，永遠開心，永遠平安！」

《全民大悶鍋》是政治反串娛樂節目，節目口號為「解悶！救台灣！」。該節目捧紅郭子乾、邰智源、九孔、許傑輝、唐從聖（從從）、洪都拉斯、林暐恆（阿Ken）、林郁智（納豆）等人。節目曾播出超過千集，後來於2007年9月停播。
 

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全民大悶鍋, 邰智源, 洪都拉斯

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