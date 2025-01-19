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呱吉挺公視點名館長、陳沂！　740字轟「沒文化」：對無知毫無概念

記者黃皓瑋／綜合報導

國民黨近期提案削減文化部補助公視的預算，引發大批影視圈人士反彈，也掀起兩派人馬論戰。曾任台北市議員的網紅呱吉（邱威傑），今（19日）寫下740字長文，點名表態支持提案的陳沂、陳玉珍、「館長」陳之漢等人，並在文中直言：「沒文化的可怕，就在於他們對於自己的無知毫無概念。」

▲呱吉解答《大嘻哈時代2》得走鐘獎的原因。（圖／翻攝自臉書／呱吉）

▲呱吉發740字長文砲轟。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

呱吉指出，館長先前開直播時，曾稱「你看那些抗議刪預算的導演和製作人，哪個不是綠營側翼」，還表示自己也懂拍片，為何不把錢給他，對此呱吉直言：「彷彿他（館長）拍的東西，比這些站出來說話的影視從業人員更加優質。」並舉出此次參與抗議提案，出身軍人家庭的名導王小棣為例：「館長今年45歲，小時候看過全家福吧？年輕的時候看過魔法阿嬤吧？這幾年有撥空看過植劇場嗎？」

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▲▼館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長遭呱吉點名。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

對於陳沂昨日表示自己完全沒有在看公視，直言：「我不需要公視」、「連台灣都沒什麼人想看，拿那麼多錢幹嘛」，呱吉則舉出《我們與惡的距離》、《一把青》、《茶金》、《俗女養成記》等電視劇：「你可能以為你沒在看，但是台灣這幾年許多叫好叫座的台劇都是公視出錢拍的，你可能不是在公視上看到，但是都是公視的支持下完成。」也質疑：「如果你連收視率這麼高的作品都沒看過，那憑什麼在這邊聊文化該怎麼做？或者以為自己懂拍片。」

▲▼陳沂（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂直言重點是「錢是否有被有效利用」。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

不過陳沂在此前也進一步說明自己的看法，她強調藝文產業確實有必要補助，「但這些錢是否有被有效利用，才是重點」，並直言：「藝文不像營造，房子亂蓋看得到，藝術亂搞可以說是主觀的，你質疑就是在傷害他們的努力。」她也質疑：「如果用不到那麼多錢，那錢去哪裡了？我們可以少繳一點稅嗎？」

▼呱吉臉書貼文。（翻攝自Facebook／呱吉。如遭刪除請見諒）

▼陳沂臉書貼文。（翻攝自Facebook／陳沂。如遭刪除請見諒）

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呱吉, 館長, 陳沂

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