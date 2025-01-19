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黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星黃聖依與富商丈夫楊子在陸綜《再見愛人4》的婚姻關係頻頻不受支持，節目最後她選擇結束，老公選擇繼續，雙方在節目回門宴中認了已經分開生活。而楊子昨日直播竟拿出鑽戒，公開喊話要求婚黃聖依，讓圍觀直播的網友全看傻了。

▲▼楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

▲楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

楊子過去和黃聖依合體直播帶貨，加上綜藝《再見愛人4》播出後的迴響，讓兩人在直播圈人氣竄升。就在兩人承認「分開」後，他拍攝近2分鐘預告片宣傳直播，捧著粉色花束，含淚拿出鑽戒「直播見，我等你」，彷彿像是預告要向黃聖依求婚。

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▲▼楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

▲楊子直播前拍預告片，準備11.19克拉的鑽戒要求婚。（圖／翻攝自微博）

而楊子昨日開直播，強調今天不賣東西純直播，開口說「我和黃聖依真的領過證，無論是結婚證還是離婚證」。他表示自己離婚後，把資產90%給了黃聖依，剩下的錢買了11.19克拉鑽戒打算送給對方，然而直播中聯繫黃聖依，對方沒有回應，他還公開打了3次電話，不過對方沒接，過程中網友留言「求放過」，他反問「放過誰？」並表示還沒放過自己。

▲▼楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊子直播向黃聖依求婚。（圖／翻攝自微博）

▲楊子直播中打3次電話給黃聖依，對方沒接電話。（圖／翻攝自微博）

最後楊子還和網紅留幾手、李行亮妻子麥琳直播，途中因為留幾手違規，整個直播被封因此結束。

楊子與黃聖依近期雙雙成為微博熱搜人物，儘管隨著節目結束後兩人分開，他仍宣布要再次求婚，結果直播打電話沒人接，最後因違規被封結束。陸網傻眼評論「這個求婚太尷尬了，電話不接還吵架，真是吐槽點滿滿」、「黃聖依恨不得把手機都丟出去」、「占用公共資源」、「這人確實不怨其煩的拉低自己」。同時也有網友直呼「這劇情比連續劇還精彩，差點我的瓜都跟不上了」、「這要是原諒了我會懷疑我成了他們賣貨play中的一環 ​」。

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