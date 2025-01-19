五月天阿信花蓮開唱又被強吻！　反應不及…當場笑出來

記者蔡琛儀／台北報導

五月天領軍的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，17日在高雄流行音樂中心海風廣場起跑，昨（18日）在花蓮玉里和東大門演出，東大門站由蘇慧倫、怪物星人、鼓鼓和蕭秉治組成的GX、任賢齊、Energy等人出演；在玉里唱完的阿信，彷彿搭了「任意門」，趕場到東大門與Energy大跳〈星期五晚上〉的E16蹲，嗨翻全場，Toro搭上阿信的肩，和高雄場嘉賓國璽一樣突襲親阿信臉頰，阿信反應不及，當場笑了出來。

▲阿信驚喜現身力挺Energy。（圖／相信音樂提供）

東大門首日由蘇慧倫開場，以經典歌曲〈鴨子〉、〈檸檬樹〉讓全場一起俏皮舞動大合唱，她分享這次特地提前一天抵達花蓮，更喊著要吃「豆乾」，也在花蓮掃貨買伴手禮，為花蓮觀光盡一份力；鼓鼓下午在玉里唱完就趕來東大門，蕭秉治也從高雄趕場花蓮，兩人為公益再獨家合體限定團體「GX」，帶來經典舞曲〈戰神〉、〈射手〉，蕭秉治也特地請工作人員幫他提前購買花蓮的「柚子麻糬」及「手工醬油」。

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▲▼蘇慧倫和GX在東大門廣場開唱。（圖／相信音樂提供）

亞洲天王任賢齊過去多次來到花蓮演出，對花蓮美食與美景如數家珍，前幾天他才在北京排練演唱會，這次專程為了做公益飛到花蓮，結束後又要再回台北準備明天的演出，今晚帶來〈春天花會開〉、〈浪花一朵朵〉、〈我是一隻魚〉等經典歌曲，以及〈傷心太平洋〉、〈再出發〉等經典歌曲掀全場大合唱。

▲任賢齊專程來花蓮挺公益。（圖／相信音樂提供）

壓軸的Energy擔任壓軸演出，開場帶來〈Here I Am〉、〈二次西游〉，牛奶說：「Energy過去從沒在花蓮演出過，這是我們的第一次！」阿弟也分享：「這次我們一起坐火車到花蓮，感覺很像學生時代的校外教學，很有趣！沿途看到很多美麗的景色，希望之後常常有機會回到花蓮跟大家見面。」而坤達在演唱會前先到花蓮錄製節目，為團員提前場勘、品嚐美食與風景，書偉則表示之前曾和老婆一起到花蓮輕旅行，非常喜歡花蓮的風景與人情味，接著演唱溫暖歌曲〈把手給我〉、〈分合〉享受與大家一起聚在花蓮的時刻，最後Energy帶來熱力四射的〈金銀島〉、〈Come On〉、〈放手〉。

「2025 Just Love It！一路向東」演唱會東大門站第二日，將由五月天、告五人、丁噹、宇宙人、白安接棒登場，同日於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場也將由Energy、丁噹、蕭秉治、家家開唱。