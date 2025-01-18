Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，消息曝光後掀起外界關注及討論。兩人今（18）日首度同框拍片，正式宣布夫妻倆離婚，決定搬離茨城縣並各自開始新的人生。其中，Yuma在唸手寫道歉信時一度哽咽，表示自己將退出頻道之外，同時也祝福對方未來過得幸福。

▲Ryu、Yuma宣布離婚。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

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影片中，Ryu坦言對於自己去年11月在IG上不慎發布的貼文，引起粉絲擔憂和失望感到抱歉。他承認自己酒後發文導致一些不應公開的私人訊息曝光，間接影響Yuma的公眾形象，並使她承受網路暴力的壓力。Ryu對此表達深深的後悔與自責，並透露他們已於去年12月正式提交了離婚申請。

▲Ryu、Yuma離婚，兩人將把房子賣掉。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

緊接著，Yuma表達對過去十年與Ryu共同經營YouTube頻道的感激，並對引起粉絲們的失望表示歉意。她回顧自己從一位語言能力有限的新人，成長為深受歡迎創作者的歷程，並感謝Ryu和支持他們的觀眾們給予的幫助和鼓勵。Yuma坦承自己的行為對Ryu造成了傷害，並再次向他道歉，「我真的很後悔傷害了Ryu」。儘管他們的婚姻告終，Yuma坦言仍對過去共同經歷的時光以及所學到的經驗表示珍惜。

▲Ryu、Yuma離婚，祝福對方過得幸福。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

最後，Ryu、Yuma輪流宣布他們未來的計劃，表明將會離開他們長大及目前居住的茨城縣，各自在新的城市開始新生活。Ryu表示他將繼續作為日本文化的傳播者，而Yuma則計劃繼續她的創作活動，希望能夠進行更多自我成長的活動。