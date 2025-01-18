小A辣恢單2年急上火線：沒有要復合！　約會前任看拳賽被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣和健身教練男友交往5年在2023年分手，不過去年底卻被周刊拍到相約台北小巨蛋看《拳上2024》，照片曝光後引發外界猜測兩人復合的可能性。為此，小A辣今（18）日在IG上傳短片駁斥傳聞，同時也強調：「我們真的沒有復合！」

▲小A辣強調沒要跟前任復合。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣文中明確表示「我真的沒有要復合喔！相信大家都有看到新聞，我被捕捉到與前男友看拳賽，很多人誤會以為我們又在一起了。」緊接著，小A辣對引起外界誤會表示歉意，並詳細說明當天的情況。她解釋說道，最近進行一些儀式增強個人魅力，沒想到無意中吸引前任的注意，「我最近幫自己燒了很多隻狐仙法燭，所以我現在魅力大開、魅力爆棚，所以超多人追我，同時前任也想要回來，就是來找我這樣，但是大家千萬不要誤會喔！」

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▲小A辣透露幫自己燒了很多狐仙法燭。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

最後，小A辣再次強調，她與前男友的關係僅止於普通朋友，並沒有復合的意圖，「大家千萬不要誤會喔，因為那張照片，是因為我們去看拳賽的時候被記者拍到，所以我們真的沒有復合。」貼文曝光後，立即吸引網友討論，紛紛留言表示支持她的決定，「不要複合，世界又不只有他」、「新的開始，新的生活比較好」、「妳值得更好和最好的，不吃回頭草啊！」

▲小A辣要大家別誤會。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）