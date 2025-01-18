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獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」慘況曝

記者蕭采薇／台北報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，婚內雙雙出軌。18日兩人一起在Ryu的頻道現身，拍攝標題為「謝謝你們一直以來的支持。」的影片，證實倆人決定離婚的消息。而被指是「小王」的YouTuber—Tommy，從事發至今，頻道已經兩個月沒更新，同時也被發現遭到曾推薦的店家切割。

▲Tommy遭店家切割。（圖／翻攝自YouTube／TommyTommyJapan）

▲Tommy原本擁有百萬訂閱，甚至推出「偷米其林」推薦餐廳，造就不少排隊名店。（圖／翻攝自Tommy IG）

Tommy拍片主題通常為旅遊、美食和行程體驗，原本形象清新的他擁有大批粉絲和百萬訂閱，他也自創「偷米其林」，為自己吃過且喜愛的店家背書，並在店內貼上專屬貼紙供粉絲打卡，不少餐廳也因此爆紅，成為人氣店家。

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而其中一間Tommy二度造訪不同分店、位於日本東京、以厚切牛舌聞名的燒肉店，過去也曾受惠Tommy的推薦，甚至因此出現中文訂位服務。不過《ETtoday星光雲》近期直擊，曾在影片中出現在招牌上的「偷米其林」貼紙已悄悄移除，形同店家切割，而該店在去年11月事件剛爆發時，仍有網友看到貼著「偷米其林」的貼紙。

▲Tommy遭店家切割。（圖／翻攝自YouTube／TommyTommyJapan）

▲Tommy曾為東京一間燒肉店貼上「偷米其林」認證，一直到去年11月，店家都還保留貼紙。（圖／翻攝自YouTube／TommyTommy Japan）

Tommy在被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻，風波持續延燒後2天後，他才公開發文向外界致歉，同時也坦言自己在前年12月開始和Yuma約會，不過兩人到去年3月已無聯絡。

▲Tommy遭店家切割。（圖／記者蕭采薇攝）

▲Tommy推薦的燒肉店，如今已移除「偷米其林」推薦貼紙。（圖／記者蕭采薇攝）

Tommy在聲明中解釋，自己之所以遲遲未發聲，是因為希望尊重Ryu與Yuma的立場，並認為在雙方當事人未公開說明前，自己不宜先行發言。他也感謝Ryu的寬容並獲得對方的尊重，Tommy表示：「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這。」並強調自己不應該讓這麼多人受傷害。

▲Tommy遭店家切割。（圖／記者蕭采薇攝）

▲該燒肉店以蔥鹽厚切牛舌為招牌，經Tommy推薦後成為預約困難名店。（圖／記者蕭采薇攝）

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