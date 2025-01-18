半癱YTR朴偉承諾「會為妻子走路」站起來了！　宋枝恩感動：看到雞皮疙瘩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名輪椅族YTR朴偉2024年10月將老婆宋枝恩娶回家，他原本被判定全身癱瘓，但後來靠著努力復健，上半身奇蹟恢復功能，他結婚前承諾會為了老婆站起來走路，日前他在IG貼出一則影片，他在沒有任何人的幫助下竟真的站起來了，全場震驚不已，該篇影片雖是AI後製所製成，但連妻子看了都說「看到一直冒出雞皮疙瘩」。

▲朴偉貼出影片並表示「夢想著總有一天可以站起來的日子」。（圖／翻攝自朴偉IG）

朴偉日前在IG貼出一則影片，他坐在輪椅上演講分享輪椅族的心路歷程，沒想到下一秒，他在沒有任何人的幫助下站起來，甚至往前走一步，看得所有人震驚不已，留言處一陣暴動驚呼「真的假的」、「看到哭出來」、「看得眼眶泛淚，偉哥哥你會站起來的」，他也發文表示：「夢想著總有一天可以站起來的日子。」該則影片雖然是AI製成的影片，但朴偉的妻子宋枝恩也感動留言「看到一直冒出雞皮疙瘩」。

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▲▼朴偉貼出的影片裡，他真的站起來了。（圖／翻攝自朴偉IG）



朴偉因2014年遭遇墜樓事件造成終生半癱，原本醫生判斷他會全身癱瘓，但他憑藉驚人毅力恢復上半身的機能，雖然仍得靠輪椅代步，但他以樂觀又正向分享人生觀，獲得很多粉絲喜愛，YouTube頻道多達70萬人訂閱。

不僅如此，朴偉2023年認愛宋枝恩，女方是偶像團體SECRET，兩人的愛情故事感動許多人，2024年10月完婚，他同時承諾：「我一定會站起來的，到時候我們牽著手，一起穿著鞋子走吧。」為此更努力健身，大批粉絲替他加油打氣，希望再次看到奇蹟的瞬間。