ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

半癱YTR朴偉承諾「會為妻子走路」站起來了！　宋枝恩感動：看到雞皮疙瘩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名輪椅族YTR朴偉2024年10月將老婆宋枝恩娶回家，他原本被判定全身癱瘓，但後來靠著努力復健，上半身奇蹟恢復功能，他結婚前承諾會為了老婆站起來走路，日前他在IG貼出一則影片，他在沒有任何人的幫助下竟真的站起來了，全場震驚不已，該篇影片雖是AI後製所製成，但連妻子看了都說「看到一直冒出雞皮疙瘩」。

▲▼半癱YTR朴偉承諾「會為妻子走路」站起來了！　宋枝恩感動：看到雞皮疙瘩。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲朴偉貼出影片並表示「夢想著總有一天可以站起來的日子」。（圖／翻攝自朴偉IG）

朴偉日前在IG貼出一則影片，他坐在輪椅上演講分享輪椅族的心路歷程，沒想到下一秒，他在沒有任何人的幫助下站起來，甚至往前走一步，看得所有人震驚不已，留言處一陣暴動驚呼「真的假的」、「看到哭出來」、「看得眼眶泛淚，偉哥哥你會站起來的」，他也發文表示：「夢想著總有一天可以站起來的日子。」該則影片雖然是AI製成的影片，但朴偉的妻子宋枝恩也感動留言「看到一直冒出雞皮疙瘩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼半癱YTR朴偉承諾「會為妻子走路」站起來了！　宋枝恩感動：看到雞皮疙瘩。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼朴偉貼出的影片裡，他真的站起來了。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼半癱YTR朴偉承諾「會為妻子走路」站起來了！　宋枝恩感動：看到雞皮疙瘩。（圖／翻攝自朴偉IG）

朴偉因2014年遭遇墜樓事件造成終生半癱，原本醫生判斷他會全身癱瘓，但他憑藉驚人毅力恢復上半身的機能，雖然仍得靠輪椅代步，但他以樂觀又正向分享人生觀，獲得很多粉絲喜愛，YouTube頻道多達70萬人訂閱。

不僅如此，朴偉2023年認愛宋枝恩，女方是偶像團體SECRET，兩人的愛情故事感動許多人，2024年10月完婚，他同時承諾：「我一定會站起來的，到時候我們牽著手，一起穿著鞋子走吧。」為此更努力健身，大批粉絲替他加油打氣，希望再次看到奇蹟的瞬間。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴偉, 宋枝恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《祕書俱樂部》六月爆婚姻危機嗆小三　修杰楷為愛「賣房又結紮」
  2. 中居正廣醜聞扯出「性朝貢」風波！　電視台致歉：成立調查委員會
  3. 劉芯彤尾牙斷片「被帶去開房間」　醒來驚見躺床上：只有吐的記憶
  4. 《夜市王》太紅！連曾志偉想買也吃不到　泰國娘娘遭網抨擊走心回擊了
  5. 打臉陳玉珍！公視電影入圍柏林影展　《聽海湧》黃冠智：世界看見台灣的實力
  6. 劉書宏喊再見「黃宏軒第一個約談心」！　PO道別文後首發聲
  7. 唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
  8. 快訊／玖壹壹健志愛妻Mia生了　喜迎魔羯寶寶「生日跟周杰倫同一天」
  9. 快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受
  10. 蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」轉身美背看光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366