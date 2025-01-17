黃安忍無可忍怒轟廈門航空！「同一問題發生N次」開罵：誠信在哪？

記者劉宛欣／綜合報導

61歲的藝人黃安長年定居大陸，過去因鮮明的政治立場與言論，經常受到輿論關注，目前他定居於福州，依然時常透過微博分享生活。近日，他因為妹妹剃度而返回台灣，參加了中台禪寺的剃度典禮，17日他突然在微博發表激烈言論，痛斥廈門航空，表示自己對航空公司的處理方式「實在是忍無可忍」。

▲黃安立場鮮明，經常引起爭議。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安透露自己原本購買了廈門航空的公務艙（商務艙）機票，然而在出發前不久，卻接到取消通知，只剩下經濟艙可供選擇。這一變故讓他大為光火，他在微博中怒斥道：「這種事情已經發生N次了，出發當天凌晨，收到簡訊通知航班取消，這種情況不止發生一次。誠信呢？商譽在哪裡？」

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▲黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安表示對廈門航空的印象一直很好，是他出遊首選，但最近卻屢次遇到類似情況。他指出「偏偏福州機場廈航一家獨大，特別是飛台灣的航班，幾乎只有廈門航空可選，真希望廈門航空能給個合理的解釋。」黃安也無奈表示：「如果不解釋也沒關係，我還是會繼續乘坐廈航，接受他們的不合理安排，等著下一條簡訊通知，反正我們也無計可施。」

最後，黃安語帶諷刺表示：「福州航空加油啊！你這個阿斗。」看得出對廈門航空的不滿已經到了極限。