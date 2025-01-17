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「格鬥許光漢」全場認證天菜！　三浦孝太豪爽認會去夜店：台灣女生很美

記者吳睿慈／台北報導

「格鬥界許光漢」的日本新星三浦孝太（Kota Miura）首度來台，他17日在台舉辦粉絲見面會，活動開演前接受台灣媒體聯訪，大方公開理想型是安海瑟薇、安潔莉娜裘莉，直呼「看她們的電影會凍未條」，但他也同時稱讚「台灣女生很漂亮，都很懂得打扮」。

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太首次訪台，本人獲得全場認證很帥。（圖／記者林敬旻攝）

三浦孝太長相帥氣、體格精壯，被封為「格鬥界許光漢」，17日更獲得全場媒體認證「本人真的帥，天菜等級」。他17日接受訪談，透露自己是第一次訪台，喝了台啤、吃了鴛鴦火鍋還有便當，他大讚：「我覺得很好吃很美味！」

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身為眾多女生的天菜，三浦孝太性格豪爽又大方，透露自己的理想型是性感的女星安海瑟薇、安潔莉娜裘莉，「我看她們的電影會凍未條，如果兩個人同時說要跟我交往，我會不知道該怎麼辦，我的狗狗甚至取名為『安潔莉娜裘莉』」，爆笑又直率地表達方式，逗得全場放聲大笑。

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太秀出歌喉。（圖／記者林敬旻攝）

本業是格鬥選手，三浦孝太對自己的體重要求嚴格，「平時維持在71、72公斤，但比賽前會減到67公斤，比賽當天減到63公斤」，平時紓壓方式也會與友人去夜店放鬆，他大方笑喊「這可以寫！」至於有機會到台灣夜店逛逛嗎？他則說：「我擔心人很多，加上這次行程很緊湊，可能沒辦法。」

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太未來想像李小龍，在各種領域發展，並把格鬥精神發揚光大。（圖／記者林敬旻攝）

過去比賽遭遇大大小小負傷，但三浦孝太很幸運幾乎不太傷到臉，「有一次是整個昏倒，被擊倒當下聽起來好像有骨折，但可能是有粉絲保佑我，讓我臉上沒有傷害」，還有一次是右手粉碎性骨折，所幸他恢復得很快。被問到家人會反對他當運動員嗎？他表示「家人很支持我的選擇」，未來希望像李小龍一樣，在各種領域發展，並把格鬥精神發揚光大。

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