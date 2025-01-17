具惠善「沒洗頭戴帽子」上節目挨罵　貼15張帽子照反擊：我的自由

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具惠善近日出演談話性節目《黃金漁場Radio Star》卻因戴帽子出演引起輿論討論，她坦率承認因為沒洗頭無法脫帽，卻疑似遭到網友指責態度不佳，對此，她16日一連上傳15張戴帽子的照片，正面反擊酸民：「（戴）戴子是我的自由。」掀起一陣議論。

▲具惠善戴帽子上節目，遭到網友批評沒做好基本整潔禮儀 。（圖／翻攝自具惠善IG、MBC）



具惠善15日出演《黃金漁場Radio Star》，她透露因為家裡暖氣壞掉了，「本來要洗頭，但因爲暖器故障就沒洗了，所以戴著帽子來」，主持人也詢問她「現在頭是油的狀態，沒辦法洗頭怎麼辦」，於是她才解釋，「雖然製作人有請我『脫掉帽子可能會好一點』，但我現在是沒辦法脫掉帽子的狀態」，承認帽子底下蓬頭垢面。

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▲具惠善因家裡暖氣壞了沒洗頭，因為戴帽上節目。（圖／翻攝自MBC）



只是具惠善的坦率被觀眾態度不佳，認為她應該維持上節目的基本整潔，引起她15日在IG正面反擊，一連貼出15張照片，並表示「（戴）戴子是我的自由」，秀出多年來的帽子珍藏款式，也有網友替她緩頰「為何對具惠善這麼嚴格」、「戴帽子上節目還好吧」。

▲具惠善貼出多張帽子照表示「是我的自由」反擊酸民。（圖／翻攝自具惠善IG）



事實上，具惠善過去也曾透過節目釋出「極簡生活」，她重回大學校園讀書，為了節省上學時間乾脆睡覺圖書館、學校停車場等地，刷牙、洗臉全在學校解決，被問到怎麼洗澡？她則回應「我其實不懂，為什麼要天天洗澡」，坦言不常洗澡，就連頭髮都是當天到學校裡用乾洗髮，刷牙也是在學校廁所裡刷。然而，這段節目片段公開後，不只觀眾看得震驚，也有網友驚訝表示「睡在車上舒服嗎」，有人認為她是在賣慘，但也有人認為她是不拘小節態度灑脫，正反意見不一。