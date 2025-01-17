旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

記者張筱涵／綜合報導

南韓YG娛樂以K-POP偶像團體和音樂人受到矚目，其實他們也有耕耘演員市場，旗下有許多大咖演員，像是金喜愛、車勝元、金秀賢等人，然而，他們在今（17日）突然宣布結束演員經紀業務，將專注音樂事業的發展。

▲YG娛樂旗下有24位演員，其中包含大咖演員金喜愛、車勝元等人。（圖／翻攝自YG娛樂官網）



YG娛樂今天發表正式聲明，宣布停止演員經紀業務，感謝長期以來支持的演員及影迷們：「衷心感謝所有支持我們的演員與粉絲，我們將在最後階段提供必要的支持。」目前YG旗下的演員包括金喜愛、車勝元、張鉉誠、劉仁娜、俞承豪、李聖經等多位知名演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，YG娛樂自去年開始逐步將業務重心轉向音樂領域，不僅整合旗下的YGX，將其打造為全球培訓中心，並擴大內部製作團隊規模，從10人增至50人，強化音樂製作能力，這些努力已在2023年4月出道的新人女團BABYMONSTER中顯現成效。BABYMONSTER以出色的音樂表現展現了YG的專業實力，並計劃於今年1月啟動世界巡演，從首爾出發，展開全球版圖。

另外，YG娛樂還為BLACKPINK的回歸及世界巡演成立了專屬項目團隊，確保活動順利展開。同時，公司將多角化支持經典IP，例如成功舉辦15周年巡演的2NE1，並計劃深化對旗下藝人的全球化運營。