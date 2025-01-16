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寶萊塢巨星在家遇凶狠強盜！「身中6刀」緊急送醫動手術現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

寶萊塢巨星賽伊夫阿里罕（Saif Ali Khan）現年54歲，出演過不少作品，傳出16日凌晨於孟買住宅遭遇搶劫未遂，但被歹徒刺傷，目前正進行治療。外媒報導指出賽伊夫阿里罕在約凌晨2點30分遭到襲擊，隨後被緊急送醫，進行了手術。妻子卡琳娜卡普爾罕對外透露家人目前的情況。

▲賽伊夫阿里罕遭入侵家中的強盜砍傷。（圖／翻攝自IG／saifalikhan_online）

▲賽伊夫阿里罕遭入侵家中的強盜砍傷。（圖／翻攝自IG／saifalikhan_online）

卡琳娜表示：「昨晚在住所發生了企圖入室盜竊的事件。賽伊夫手臂受傷，現在在醫院接受手術。其餘家人都很好。我們請求媒體和粉絲保持耐心，不要再進一步猜測，警方已經在進行調查。感謝大家的關心。」夫婦的兩個孩子，8歲的塔伊穆爾（Taimur）和4歲的傑赫（Jeh），在事件中並未受傷。

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▲賽伊夫阿里罕遭入侵家中的強盜砍傷。（圖／翻攝自IG／saifalikhan_online）

▲賽伊夫阿里罕手術完畢正在恢復中。（圖／翻攝自IG／saifalikhan_online）

賽伊夫就醫的醫院醫師證實，他受到了六處刺傷，其中兩處傷口很深，其中一處接近脊椎，危險程度較高。聯合了神經外科、整形外科的專業團隊為進行了手術，表示「賽伊夫現在正在恢復、觀察中。」目前警方和已經啟動調查，積極確認入侵者的身份。

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