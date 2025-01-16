阿滴宣布卸任創作者協會理事長！　「首吐4年心聲」繼任者曝光

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR阿滴創立台灣影音創作者協會至今已經四年，由他擔任第一、二屆的理事長，稍早他的頻道上傳了卸任影片，影片中可以看到這些年來受到協會幫助的創作者們，一一對著鏡頭訴說感激，他也談到了成立協會的初衷，以及這段期間以來的感受，並宣布下一屆理事長將由好友志祺擔任。

▲阿滴卸任台灣新媒體影音創作者協會理事長。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

阿滴表示辦協會初衷是想要繼續辦YT官方已經停辦的「年終派對」，因為他的頻道在還沒壯大以前受到很多年終派對活動的幫助，認為新一代起步的創作者沒有這類活動很可惜，因此創辦了協會，至今4年以來，協會辦了很多活動，例如講座、小聚、工作坊等等，讓不同領域創作者交流，他謙虛透露一路以來幫助的創作者少說有100多名。

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▲阿滴聊起創協會的初衷。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

阿滴坦言「有時候也會覺得蠻累，尤其是本業很忙的時候，但我想要創造善的循環」，希望幫助創作者之後，受到幫助的人也能繼續去給予其他人幫助，讓整個社群越來越壯大，他也提到創立協會以來受到不少批評，但在看完創作者們對自己說的話，覺得很感動，也很謝謝大家對協會的支持與鼓勵。

▲阿滴坦言有看到許多不合理的批評。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

阿滴影片最後也正式宣布「今天我正式卸任了」，透露協會規定理事長是每兩年一屆、可以連任一次，接下來第三屆將由志祺接任，被他戲稱是「下一屆苦主」，並在字幕上寫下對好友志祺的感激「感謝志祺過去4年跟我一起努力，也是有志祺團隊的支援，協會才營運得起來，未來創作者協會就交給你啦」，並承諾自己雖然卸下理事長大位，但接下來會繼續從旁協助。

▲接下來理事長由志祺擔任。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）