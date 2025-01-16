鬼鬼認未婚生女...田馥甄送祝福　是否跟進爆喜訊「3字神秘回應了」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后田馥甄今（16日）出席女錶代言記者會，最近鬼鬼驚喜宣布未婚當媽生女，震驚演藝圈，田馥甄被問到此事，表示今天登台前透過工作人員告知才得知此事，「今天主題『心之所向』，這真是我對她很大的祝福，有新生命很美好，又隨著心之所向，得到了這份恩賜，我就覺得很恭喜她，請她享受為人母的美好，加油！」

▲▼ 田馥甄相當祝福鬼鬼。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自Instagram／gemma_811）

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鬼鬼3年前就凍卵，直到今年初才公布未婚生女喜訊，田馥甄被問到會不會想和鬼鬼一樣凍卵生子？她表示很欣賞鬼鬼因心之所向而行動，但也坦言自己不會跟隨他人決定人生，「我會想跟隨她『心之所向』這件事，但每個人的人生階段、心裡所想的事不同，不管男女在人生的階段，能隨你心之所向，做你真的想做的，我覺得很棒。」未來會不會也這樣驚喜宣布喜訊，她賣關子笑說：「很難說。」

而她農曆年將好好放假，回新竹老家陪伴家人，已連續多年代言該牌手錶的她，她笑說現階段最想做的事情，就是希望大家一起去櫃上買她的聯名錶款並做公益，部分收益將捐給門諾基金會，也希望能有新作品、新演出，和歌迷近距離交換心情。