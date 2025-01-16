「美TikTok難民」湧小紅書踩雷　小哈利全英文發話：給點尊重

記者蔡宜芳／綜合報導

美國最高法院近來宣布將就禁止TikTok在美國運營的法案進行裁決，引發大量網友湧入中國社交平台「小紅書」，並自稱為「TikTok難民」。對此，伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）15日在小紅書以全英文拍片，分享自己的看法，也直言覺得「難民」二字被濫用。

▲庾恩利去年剛從美國的大學畢業。（圖／翻攝自Instagram／sprinkle_my_tinkle）

庾恩利表示，小紅書原本是一個專為中文使用者設計的應用程式，其界面和美學都圍繞中國社交媒體的風格。他指出，外國用戶的湧入雖然促進了全球文化交流，但也帶來了一些問題，「我有點擔心進來的外國人會……首先不願意去了解這個app的文化背景和意義；其次，我怕他們把TikTok那套帶到這裡。」

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▲庾恩利分享對於美國用戶湧入小紅書的看法。（圖／翻攝自小紅書／En-Li恩利）

庾恩利指出，自己身為兩個app都可以使用的用戶，他明白這兩個平台是完全不同的，他也擔心外國網友只是三分鐘熱度，「我不經想到了千篇一律的歷史，洋人總是來到不屬於自己的領域，自己玩開心了就走。」不過，他也澄清大多數的外國網友還是很友善，且願意去了解小紅書本身的文化背景，「但是在有些情況下，它幾乎讓人覺得有點居高臨下，因為我看到了人們每天都在要求翻譯，他們責備為什麼沒有自帶翻譯。才一天的時間，你們就開始提要求了。」

令庾恩利不解的還有兩點，一個是外國網友會說「我不知道你們原來是有幽默感的」，對此，庾恩利表示，大家只是說不同的語言、來自不同的文化背景，「當然會有好笑的人，說得好像你們不知道中國人會有幽默感一樣。」

▲庾恩利以全英文拍片。（圖／翻攝自小紅書／En-Li恩利）

另一點則是濫用「難民」這個用詞。庾恩利指出，現實中有很多人真的因為一些因素無家可歸，但網友卻只是因為無法在手機上使用某個app就自稱「難民」，讓他覺得很不妥當。

最後，庾恩利強調自己不會抵制外國人使用小紅書，但希望大家能夠尊重不同的文化，把小紅書當作文化交流的一部分。他相信，只要網友們願意投入時間去了解，必定會有很棒的體驗，「我們張開雙臂歡迎你，但你知道的，給這裡的每個人一些尊重，我們會給你很多款待。」

▲▼庾恩利呼籲外國網友給予文化尊重。（圖／翻攝自小紅書／En-Li恩利）