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直擊／賈永婕做到了！把玄彬邀到台北101　現身「記者會海景第一排」

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神玄彬領著主演電影《哈爾濱》來到台灣宣傳，相隔5年訪寶島，他16日與導演禹民鎬、朴勳、製片金元國出席記者會，穿著褐色西裝外套帥氣現身，與導演、製片與朴勳比起愛心，活動辦在台北101双融域AMBI SPACE ONE，董座賈永婕過去曾承諾「想要找玄彬來剪綵」，也被發現現身記者會海景第一排，真的做到把該巨星邀到現場。

▲▼《哈爾濱》來到台灣宣傳，相隔5年訪寶島，他16日與導演禹民鎬、朴勳、製片金元國出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《哈爾濱》導演禹民鎬、朴勳、製片金元國16日出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

電影《哈爾濱》改編自真實歷史，玄彬所飾演的「安重根」暗殺伊藤博文成功，成為南韓國民英雄，導演禹民鎬表示：「因為讀了安重根的自傳獲得感動，雖然是韓國歷史，但也有我不了解的地方，成為我拍成電影的契機，發現讀了之後對大家來說是英雄的人物，但其實他也有人性化的一面，他也有自己的苦惱，因此對於這個人物充滿興趣。」玄彬也表示，感受到角色的真心、意志、熱情，所以決定接拍。

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▲▼《哈爾濱》來到台灣宣傳，相隔5年訪寶島，他16日與導演禹民鎬、朴勳、製片金元國出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼玄彬、朴勳出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼朴勳、玄彬製片金元國出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

製片金元國透露電影《哈爾濱》總共花了5、6年籌備，其中要訂下導演人選、演員人選，「向玄彬提案試鏡大概花了1年」，經過許多不容易才聚集黃金陣容。電影《哈爾濱》海外首站宣傳來到台灣，連記者會地點、主持人都祭出高規格條件，記者會辦在台北101双融域AMBI SPACE ONE，主持人找來金鐘獎加持的Sandy，她現身時也不忘向台北101董座賈永婕打招呼笑喊「賈董您好」。

▲賈永婕16日現身電影《哈爾濱》演唱會。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕過去曾說過要邀玄彬到台北101，電影《哈爾濱》記者會真的辦在101。（圖／示意圖／翻攝自臉書）

《哈爾濱》將於春節賀歲檔期1月29日在台大銀幕上映，導演禹民鎬率領玄彬、朴勳、製片金元國訪台宣傳，15日先行參加特映影人見面場，票券在開賣後迅速完售，黃金陣容魅力驚人。見面會活動上，製片金元國、朴勳、玄彬、導演禹民鎬一出場就引發全場觀眾尖叫，現場大展親民魅力，不但手比愛心、更可愛擺出Fighting動作為現場所有粉絲們應援，將韓國宣傳等級的寵粉互動帶來台灣，讓粉絲們直呼暖心。

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賈永婕, 玄彬

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