羅志祥認出20年護理師鐵粉！除夕節目豪發6萬紅包　暖心發聲：感謝辛苦付出

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》廣邀眾星齊聚一堂，陪伴觀眾迎接新春。表演前喊話要一雪前恥的「亞洲舞王」羅志祥，這次則帶來十分精采的舞台，30人舞群排舞整齊劃一氣勢驚人，〈No Joke〉和〈舞狀元〉的排場，讓亞洲天王魅力席捲《紅白》，現場滿滿粉絲熱情地揮舞著螢光棒，在全場觀眾驚喜歡呼的尖叫聲中，讓小巨蛋嗨到最高點！

▲羅志祥在《紅白》帶來超炸演出 。（圖／台視提供）

此外，節目中也特別安排粉絲與偶像互動的遊戲環節，在充滿緊張與歡笑的「射龍門」遊戲中，一位追隨羅志祥長達20年的鐵粉參與，而寵粉的羅志祥也表示記得這位粉絲的職業是護理師，爽快將「撞柱」獎金加碼至6萬元，並感性地說：「感謝醫護人員的辛苦付出。」溫暖舉動感動在場所有人，而羅志祥也親自走向粉絲大方送上擁抱，這份貼心令全場熱淚盈眶，掌聲不絕於耳。

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▲羅志祥送粉絲紅包。（圖／台視提供）



饒舌第一天團「頑童MJ116」連續兩年陪伴全台觀眾度過最嗨的除夕夜，一出場便引起全場沸騰，一連演唱〈Intro〉、〈速命道〉、〈走跳〉、〈Champagne Shower〉，毫無冷場的精彩演出讓粉絲為之瘋狂，搭配舞台及燈光效果，現場觀眾彷彿置身大型夜店。

▲頑童連續兩年都在《紅白》合體 。（圖／台視提供）

瘦子率先送上新年祝福：「要『蛇』麼有『蛇』麼、發大財！派對像個饒舌歌手」，逗得主持人Lulu忍不住笑說：「你一口氣都講完了，請問大淵和小春怎麼辦？」，不負眾望的大淵和小春也隨即獻上蛇年祝福，大淵希望粉絲們都身體健康、「蛇」麼都行！小春則是祝大家玩遊戲時「獨當一面、『蛇』我其誰。」







