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小孟老師／1月22日星座運勢　天蠍今天輕鬆賺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：做好份內工作
感情：內心有話想說
財運：關注市場情緒
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：牡羊

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雙子座

工作：加班完成急件
感情：擁有共同愛好
財運：幸運意外降臨
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：射手

天秤座

工作：靈機一動時刻
感情：訂婚過程順利
財運：小中大獎運勢
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：積極面對問題
感情：熱鬧歡喜相聚
財運：投資計劃順利
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

金牛座

工作：樂觀面對問題
感情：降低相處姿態
財運：把握市場訊息
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯

處女座

工作：等待開花結果
感情：分享喜怒哀樂
財運：廣納專業意見
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：風光明媚季節
感情：快樂談情說愛
財運：對投資感興趣
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙魚

天蠍座

工作：可以美夢成真
感情：遇到美好姻緣
財運：輕鬆的賺大錢
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：金牛

雙魚座

工作：謹慎挽回錯誤
感情：達成平衡狀態
財運：財運旺興事業
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：正職兼職皆旺
感情：甜蜜共用浪漫
財運：理財事半功倍
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：處女

獅子座

工作：調整進度安排
感情：排除愛情障礙
財運：賺錢慾望強烈
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍

射手座

工作：細節表現良好
感情：順利圓滿溝通
財運：財運好事亨通
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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