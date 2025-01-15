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嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜日前才發文寫下遇到詐騙的經歷，今（15）日再透過社群表達對國際工作邀約的疑慮，特別是來自韓國和上海的邀請，坦言因為之前遭遇詐騙案的影響，現在對每個外來的職業邀請都感到不安，「我真的好想要把握每一個機會，也很需要賺錢，但又好害怕被騙。」

▲▼嘻小瓜怕又遇到詐騙。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜坦言，雖然他渴望抓住機會增加收入，但因先前遇到詐騙事件，讓他變得極為謹慎。他進一步表達對詐騙集團的行為憤怒，「都是詐騙集團害的，讓我們分不清楚，到底哪個是真、哪個是假，好生氣啦！」貼文曝光後，立即湧入大批網友給他意見，除了有人表示認同，「真的被騙一次之後，都分不清楚是真是假」之外，也有人鼓勵他可以接受邀請，不過也提醒他要仔細檢查對方提供的簽證類型，「利用人脈多方打聽，跟直接問在當地的朋友，然後再多查詢資料，不要放過任何蛛絲馬跡。」▲▼嘻小瓜怕又遇到詐騙。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

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▲嘻小瓜怕又遇到詐騙。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

事實上，嘻小瓜日前才發文透露，朋友在去年10月表示有票，約他一起去看演唱會。然而，當他們試圖聯繫賣家以確認取票時才發現，對方已消失，讓他們驚覺可能上當。隨後，嘻小瓜的朋友向他承認，演唱會的票是在網路社團買的，並非透過官方。最終，經過調查後確認，自己確實遇到詐騙，為此，嘻小瓜憤怒表示：「直到我前天發文，找到一模一樣座位的粉絲，同一張圖賣給四個人，才正式確認被詐騙了，我覺得很生氣的點是，為什麼要騙粉絲的錢！」

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