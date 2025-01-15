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廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思於去年12月健康亮紅燈停工，後證實罹患解離、焦慮症、失語症，本以為休養期遙遙無期，沒想到陸網發現有廠商預告1月25日會有活動，並Tag她的社群帳號，引發外界關注。對此，品牌方15日下午證實趙露思真的會出席活動，且已經經過雙方公司審慎考慮。

▲趙露思復工消息一出立刻又引起熱議。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思復工消息一出立刻又引起熱議。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

知名飲料廠商15日官宣活動將於1月25日在成都舉行，與趙露思攜手傳遞愛與溫暖，如消息屬實，這將是趙露思公佈患病後，首次參加公開活動。稍早，該品牌客服人員證實活動是真的，趙露思會出席，經雙方公司慎重考慮後才讓趙露思重啓活動。

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▲趙露思復工消息一出立刻又引起熱議。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲廠商發文。（圖／翻攝自微博）

另一方面，品牌官方社群也發文，希望不要散佈活動地點，寫下「這是露思生病後第一次活動，希望大家保護好露思！看到散播地址的人要及時制止！露思身體機能雖然康復，但肯定還需要時間養養，大家給她一個乾淨安靜的空間讓她恢復吧！」

此前，有網友透露，趙露思的活動原本定於1月5日，因為身體狀況推遲時間，月底活動打出百人宴的主題，相約成都相見，並且已經向幸運出席的網友發出邀請函。而她自12月27日傳出急診，至今尚未一個月，而復工日期也在農曆春節年前。

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