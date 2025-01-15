楊晨熙談單身養小孩「感覺沒問題」　當媽半年認了：以前也想過

記者王靖淳／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）10日無預警公開懷孕產女的喜訊，事後更透露自己沒有結婚，消息曝光後引發外界討論，就連去年升格當媽的女星楊晨熙都發文評論此事，分享她對單親家庭養育子女的看法，「經濟能力夠下，單身養一個孩子感覺沒有什麼問題啊！」

▲楊晨熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

楊晨熙提到，她認為自己的經濟能力足以支撐單身養育一個孩子，不過她也坦言，在看了不少電視劇中常見的情節，如學校裡的同學對單親家庭的孩子進行惡意的言語攻擊，讓她重新考慮這個決定。楊晨熙進一步解釋，她曾想過若自己的孩子在學校遭遇到被其他小孩嘲笑「沒有爸爸」的情況，她擔心無法給予孩子強有力的心理支持和恰當的回應，因此這種無助的感覺，讓她在決定是否單獨撫養孩子時感到猶豫不決。

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▲楊晨熙發文分享對單身養孩子的看法。（圖／翻攝自Threads／jellyc820）

事實上，楊晨熙過去曾公開發文分享對於生小孩的看法，她坦言，就像婚姻一樣，她從未對生孩子有過絕對的要求或拒絕，她視自己的女兒如同一份意外來的禮物，為她的生活帶來無比的驚喜和新的開始。楊晨熙表示，隨著年齡的增長，她體會到生活中的重複與老化，孩子的出現則為她平靜的生活帶來波瀾。最後，她也強調，儘管生活中有許多事情可能讓人後悔，但她堅信生育是她所做的決定中最不會後悔的一件事。

▲鬼鬼單身產女的消息引發討論。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）