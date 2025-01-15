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愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）神隱4年時間，並於去年9月公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照。最近常在社群記錄生活的她，最近發文曬出一張照片揭開夫妻私下真實互動，同時也透露平時稱呼老公的暱稱。

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲愷樂去年9月公開懷孕產子的消息。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

愷樂在文中稱呼老公為隊友，表示對方耗時數天精心組裝一個攀爬架，希望能成為他們兒子的最愛新玩具。然而，兒子對於這個精心準備的禮物的興趣似乎並不如預期。令蝴蝶姐姐意外的是。兒子的注意力竟被家中最平常的物品所吸引，反而更喜歡玩那些隨手可得的濕紙巾，這成了他目前最感興趣的玩具，為此她哭笑不得表示：「真是想不到。」

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▲▼愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲愷樂透露夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

事實上，愷樂在公開懷孕產子的喜訊後，就時常在社群分享日常，去年跨年夜更秀出12張近照，能發現她在不同的日常生活場景中，展現溫馨且親切的氛圍：包括懷孕期間的對鏡自拍，還有與孩子們的互動，畫面中充滿親子間的甜蜜感，以及愷樂溫柔地陪伴他們的瞬間。此外，愷樂也曬出她在家庭場合中和樂融融的模樣，度過不少的快樂時光，她的穿搭大多以簡約舒適為主，臉上洋溢著母愛與幸福的笑容。

▲愷樂（蝴蝶姐姐）PO出12張近照。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

▲愷樂（蝴蝶姐姐）PO出12張近照。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

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愷樂, 蝴蝶姐姐, 結婚, 懷孕

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