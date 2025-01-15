直擊／怪物新人Phantom Siita抵台！日文親民對話　超甜笑容全場融化

記者吳睿慈／台北報導

日本怪物新人Phantom Siita於1月16日預計在Legacy Taipei開唱，她們15日中午首度抵台，看到大批粉絲在入境大廳等候，5人露出驚訝表情，親切比著愛心，回應歌迷的愛，相當親切。

▲▼Phantom Siita看到眾多粉絲在松山機場等待超驚訝。（圖／記者黃克翔攝）



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Phantom Siita由日本當紅神秘歌姬Ado打造的5人團體，不走甜美偶像路線，而是以復古恐怖風格打響知名度。她們15日抵台，驚訝眾多歌迷到場接駕，用日文驚呼著「哇好厲害」，比著臉頰愛心與歌迷互動，更親切地轉到歌迷方向與之合照。

▲▼Phantom Siita與歌迷合照。（圖／記者黃克翔攝）



首度來到台灣，Phantom Siita熱情喊著「台灣大家好」，在工作人員的護送下，一路慢行走上保母車，5人不斷致謝「謝謝」，也有歌迷祝賀「明天演出加油喔」，她們皆有一一轉頭回應。

▲日本怪物新人Phantom Siita親切與歌迷互動，笑容令人融化 。（圖／記者黃克翔攝）



「Phantom Siita 首次世界巡迴演場會-台北站」1月16日在Legacy Taipei舉辦，購票可洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。