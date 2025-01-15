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MyVideo過年片單來了！李現「私下狂誇楊紫」-8度拍戲敬業過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

農曆新年即將到來，台灣大哥大MyVideo精選一系列跟播夯劇，滿足全家大小觀影需求。包括楊紫與李現主演的爆款陸劇《國色芳華》，甫上架就空降戲劇榜冠軍。日劇《東京沙拉碗》、NHK大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事》、韓國奇幻喜劇《回到20歲》、懸疑恐怖韓劇《塔羅牌》系列等。

▲《國色芳華》楊紫、李現、魏哲鳴。（圖／MyVideo提供）

▲《國色芳華》由楊紫、李現主演。（圖／MyVideo提供）

《國色芳華》以唐朝為背景，講述楊紫飾演的商戶之女何惟芳，憑藉高超的牡丹培育技藝與過人的經商頭腦，從一場利益交換的婚姻中解脫，轉而打造自己的花坊品牌。劇中，她與李現飾演的「天下第一貪官」蔣長揚組成匠人與投資人的搭檔，兩人從互不相識到並肩作戰，攜手經歷重重挑戰。《國色芳華》開播後，絕美大唐盛世讓討論度爆表，男女主角更立刻奪下微博之夜「年度國民喜愛演員」。

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▲《國色芳華》李現私下狂誇楊紫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《國色芳華》由楊紫、李現主演。（圖／MyVideo提供）

李現受訪時透露楊紫敬業一面，表示拍攝7個月來歷經零下8度到40度的極端氣溫差距。他回憶零下8度的那場戲，是楊紫在衙門被拷問的一幕，直呼「她就真的只穿那單薄的衣服」，而最熱的時候他穿著的古裝裡面有三層，笑說「穿上那刻就出汗」，兩人都為完成完美演出兢兢業業。

▲《國色芳華》李現私下狂誇楊紫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《國色芳華》李現私下狂誇楊紫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

不僅如此，李現更透露當時接演原因，除了角色討喜之外，坦言「說實話，就是想要在古裝劇上證明自己，也因為團隊都很信任，就願意嘗試這個新的機會。」最新劇情中，李現穿著喪服服喪，實際卻是作秀被楊紫撞見，他竟能左眼震驚、右眼悲傷，一張臉同時演繹出兩種情緒，讓網友直呼，「被李現眼技征服了」、「李現真是太搞笑了」。

▲《國色芳華》李現私下狂誇楊紫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《國色芳華》李現私下狂誇楊紫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

另外，台灣BL劇《印象 青春》也成為新年必看清單之一。這部劇聚焦於兩對年輕男生之間的友情與愛情，編劇由BL影集《基因決定我愛你》飾演小李的林煒傑單人，找來《全明星運動會》徐謀俊搭檔前HBL甲組籃球員簡楨庭。

▲BL台劇《印象 青春》由朱宇謀（左起）、文威登、簡楨庭與徐謀俊主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲BL台劇《印象 青春》由朱宇謀（左起）、文威登、簡楨庭與徐謀俊主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

徐謀俊曾拍過另一部BL劇《因為愛你》擄獲不少腐女粉絲，兩人將在劇中談起師生戀。而前偶像男團成員朱宇謀（Wish）則與台泰混血模特兒文威登組CP，將有肉慾床戲演出，《印象 青春》將於1月15日在台灣大哥大MyVideo跟播。

此外，MyVideo也推出票房強檔電影及人氣動漫陪大家過新年，包韓韓國強片《幸福國度》，改編自百老匯音樂劇《女巫前傳》、流行樂小天后亞莉安娜格蘭德及辛西婭艾利沃主演的《魔法壞女巫 搶先版》、大導演雷利史考特執導的《神鬼戰士II 搶先版》、雙影后茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演的《隔壁的房間 搶先版》、《猛毒最終章：最後一舞》及夢工廠最新力作《荒野機器人》。

動漫館則包括跟播新番《我獨自升級 第二季》、《金肉人 完美超人始祖篇 第二季》、《地縛少年花子君》第二季及年度熱夯的《新版獵人》、《七龍珠：DAIMA》、《膽大黨》、《藍色監獄 第二季》都在台灣大哥大MyVideo熱播中。

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李現, 楊紫, 國色芳華

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