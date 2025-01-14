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新戲熱度破3萬…王鶴棣兌現承諾脫了！　「炸出倒三角巨肌」帥翻

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》上檔以來話題不斷，持續穩坐近期最受歡迎的陸劇寶座，隨著近日在騰訊熱度終於突破三萬大關，成為2025第一部熱度破三萬的作品，主演王鶴棣日前出席活動更被粉絲起哄，承諾熱度破三萬將「脫衣服」，豪爽滿足粉絲要求，稍早他也在微博曬出上空影片，好身材引起熱議。

▲《大奉打更人》熱度創新高，王鶴棣兌現承諾脫了。（圖／翻攝自微博／王鶴棣）

▲《大奉打更人》熱度創新高，王鶴棣兌現承諾脫了。（圖／翻攝自微博／王鶴棣）

《大奉打更人》是今年開春以來最具話題性的強檔大戲，隨著天域高手等眾多門派逐一亮相，王鶴棣所飾演的「許七安」甚至險些陣亡，本片已於Disney+熱播中，並將於本週一至五晚間六點更新。

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▲《大奉打更人》熱度創新高，王鶴棣兌現承諾脫了。（圖／翻攝自微博／王鶴棣）

▲《大奉打更人》熱度創新高，王鶴棣兌現承諾脫了。（圖／翻攝自微博／王鶴棣）

不僅如此，由王鶴棣、田曦薇所飾演的男女主角許七安、臨安公主自從開播以來，始終無法突破曖昧。而在最新劇情發展中，臨安公主聽到摯友平陽郡主的死訊後深陷低潮，許七安見狀深情告白「今後，我可以當公主的朋友」，卻換來公主一句「我不要和你做朋友」並獻上長達近60秒的激吻，搭配煙火背景，畫面無比璀璨，讓網友直呼「近年看過最浪漫的吻戲」。不過，兩人私下受訪時則透露，浪漫背後不為人知的小祕密竟是竟拍到「鼻孔都黑黑的」。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）
田曦薇與王鶴棣默契十足，兩人更爆料有段戲是要踢對方一下，結果王鶴棣竟真的滑倒，現場立刻即興發揮，直呼「最後這個摔跤，看了也蠻驚喜」，最後被剪入正片中。雖然兩人彼此間充滿革命情誼，互誇彼此敬業、真誠，王鶴棣仍被田曦薇笑稱「其實本人笨笨的」，王鶴棣則反虧她「食量驚人」，同時稱讚田曦薇共情能力驚人，曾多次讀劇本讀到哭，被劇本深深感動，大喊「太燃了，我也想演許七安」，足以見她相當入戲。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣 飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

除了《大奉打更人》將加入Disney+強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾們還可以在Disney+獨家觀看《腦筋急轉彎》延伸影集《夢境製片廠》，揭密萊莉腦中「夢境製片廠」不為人知的製片廠工作日常；還有由《MOVING異能》姜草二度操刀的最新力作，講述六個失去過往記憶的陌生人，受困於生命與死亡間的神祕故事的超自然懸疑韓劇《照明商店》等超豐富迪士尼、皮克斯、Stars 等六大品牌旗下的獨家作品，都已在Disney+獨家熱播中。

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王鶴棣, 大奉打更人, 田曦薇

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