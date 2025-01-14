首位虛擬偶像登小巨蛋！　幕後推手竟是超大咖製作人

記者蔡琛儀／台北報導

知名製作人陳子鴻與科技代工大廠英業達聯手，耗時一年多、投資千萬，打造出首位虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii），日前在台北小巨蛋登台，為英業達50週年旺年會帶來4首不同曲風的歌舞表演，展現娛樂產業結合AI元宇宙科技的音樂文化新視野。

▲陳子鴻打造虛擬歌手米拉蜜Mila Mii。（圖／喜歡音樂、英業達提供）

陳子鴻曾製作過劉德華、江蕙、張惠妹等天王天后專輯，新冠疫情爆發時，實體演出停擺，對產業造成衝擊，促使他想創造一個不受環境影響的虛擬偶像。他透過文化內容策進院聯繫，結合英業達科技，以「AI人工智慧」和「虛實元邦平台」兩大概念，研發出18歲虛擬偶像米拉蜜，Mila Mii米拉蜜的背景被設定來自台灣，擁有荷蘭血統，今年18歲，是歌手也是時裝模特兒，媽媽是一名歌仔戲演員，從小跟著媽媽在戲班長大，8歲時搬到美國生活，開始迷上嘻哈音樂和街舞。

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陳子鴻無數次調整米拉蜜的聲音設計，並嚴格加強她的音樂內涵及自信。他透露早期剛升格製作人時，因基礎學得不夠紮實吃過不少苦頭，到現在養成每晚練琴習慣，因此他也要求米拉蜜基礎工要完全到位，為了她首場大型演出的排練作業，陳子鴻更親身測試，從Unreal 3D 引擎完成建模，再逐一打造出4首不同曲風的歌舞表演，測試頻寬、AI算力和串流速度，經過催聲、訓練到測試的種種繁冗細節，讓米拉蜜當晚的演出順利成功。

▲▼米拉蜜Mila Mii日前登上小巨蛋演出。（圖／喜歡音樂、英業達提供）

米拉蜜首登小巨蛋的演出歌曲，包括2首陳子鴻團隊和AI共創的新曲〈相愛相殺〉、〈帥哥粉碎機〉，以及重新詮釋〈痊癒〉和向李玟致敬的〈你在我心上〉2首往日金曲。舞台服裝邀請知名設計師潘怡良及輔仁大學織品服裝學院量身訂作四套不同的舞台服裝，舞蹈動作也請來天王天后演唱會的舞蹈總監，專屬舞者設計指導。

陳子鴻被問未來會不會創造出一個實體的「米拉蜜 機器人」，他笑答：「因為這是一個新的趨勢、新的東西，以後會長成什麼樣子我們也不知道，跨界都是新嘗試，但虛擬世界應該是另一個市場，音樂娛樂跨界才能創造多元競爭力，希望米拉蜜會是一個好的開始。」未來也將為米拉蜜拓展海內外廣告、代言、售票演唱會、週邊商品等各式商機。